Ajax | Younes si rifiuta di entrare in campo | il club lo sanziona

Overmars tranquillizza il Napoli : 'Younes ha firmato - non può restare all'Ajax' : Napoli - Il matrimonio tra il Napoli e Amin Younes è andato giorno dopo giorno assumendo i contorni del giallo ma a fare un po' di chiarezza ci ha pensato Marc Overmars , direttore sportivo dell' Ajax ...

Younes rinnega Napoli : vuole il rinnovo con l'Ajax. Ma il ds Overmars lo gela : "Ha firmato - non può" : Continua la telenovela: l'esterno tedesco vorrebbe il rinnovo ma prima c'è un contratto da invalidare...

Calciomercato Napoli - l’annuncio dell’Ajax su Younes : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta disputando una stagione importante e guida la classifica del campionato di Serie A, testa a testa per lo scudetto con la Juventus. Nel frattempo continua il ‘giallo’ legato all’attaccante Younes, prima arrivato a Napoli durante il mercato di gennaio, poi è subito ripartito secondo alcune indiscrezioni per motivi personali, secondo altre voci il calciatore non sarebbe rimasto contento ...

Younes riparte dall'Ajax : convocato in campionato : Amin Younes non soltanto non si è trasferito al Napoli nel corso del mese di gennaio restando all'Ajax, ma sarà a disposizione dei Lancieri nella prossima partita di campionato. Il 24enne attaccante ...

Napoli - telenovela Younes : “Potrei rinnovare con l’Ajax” : Napoli, telenovela Younes: “Potrei rinnovare con l’Ajax” Napoli, telenovela Younes: “Potrei rinnovare con l’Ajax” Continua a leggere L'articolo Napoli, telenovela Younes: “Potrei rinnovare con l’Ajax” sembra essere il primo su NewsGo.

Napoli - Younes sempre meno convinto : "Non so se ci andrò a giugno. Potrei rinnovare con l'Ajax" : " Younes è sceso in campo nella sfida fra Ajax B e l' Helmond Sport , disputando una buona prestazione, culminata con il gol. L'ambiente ostile? Per il giovane tedesco è l'ultimo dei problemi. " Non ...

Napoli - telenovela Younes : "Potrei rinnovare con l'Ajax" : "L'accordo con gli azzurri non si è concretizzato per motivi personali. Sono successe diverse cose, ma non voglio parlarne"

Younes al Napoli a Giugno/ Calciomercato - l'agente : "Problemi familiari seri - finirà stagione all'Ajax" : Younes al Napoli a Giugno, Calciomercato: l'affare si farà ma non in questa sessione di riparazione. Smentiti i contrasti con l'Ajax, si parla di problemi personali del ragazzo.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 22:47:00 GMT)

Napoli - Younes non arriva a gennaio : salta la trattativa con l'Ajax : La trattativa tra Napoli ed Ajax per Amin Younes , stando ad un'indiscrezione di Sky Sport è ufficialmente saltata: il trasferimento del giocatore tedesco classe '93 , presente al San Paolo domenica scorsa, , già programmato per giugno, non avverrà in questa sessione di mercato, a ...

Younes : “Il Napoli è l’Ajax della Serie A. La concorrenza non mi spaventa” : Amin Younes è pronto a diventare un giocatore del Napoli. Il tedesco ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’imminente nuova esperienza in azzurro e degli obiettivi da conquistare al Napoli. Anche oggi al ‘De Telegraaf’, il giocatore classe ’93 ha parlato dell’addio all’Ajax e del quasi concluso affare con lo Schalke la scorsa estate: “Sono grato […] L'articolo Younes: “Il Napoli è l’Ajax della ...

Il Napoli batte il colpo : chiusa con l’Ajax la trattativa per Younes : Il tanto atteso colpo in attacco del Napoli per la finestra di calciomercato invernale è arrivato. È ormai ad un passo la chiusura della trattativa con l’Ajax per l’approdo in azzurro dell’esterno Amin Younes. Nicola Innocentin, agente del calciatore, è volato ad Amsterdam per avere un nuovo confronto con la società olandese in modo tale da discutere del futuro […] L'articolo Il Napoli batte il colpo: chiusa con ...

L'Ajax accetta l'offerta di 5 milioni : Younes è più vicino al Napoli : Sembrerebbe vicina alla conclusione la telenovela che riguarda l'acquisto dell'esterno in casa Napoli. Con ogni probabilità, ad arricchire la batteria di attaccanti a disposizione di...

Napoli - è fatta per Younes. L’Ajax accetta l’offerta di 5 milioni : Napoli, è fatta per Younes. L’Ajax accetta l’offerta di 5 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO – Il Napoli è vicino a chiudere l’accordo per l’arrivo in azzurro di Amin Younes. L’attaccante potrebbe arrivare subito a Napoli dopo che l’Ajax ha accettato il pagamento di cinque milioni di euro per ...

Calciomercato Napoli - vicina la chiusura per Younes dell'Ajax : Napoli - Il Napoli è vicino a chiudere per l'arrivo in azzurro di Amin Younes . L'attaccante dell' Ajax potrebbe arrivare subito a Napoli dopo che l'Ajax ha accettato il pagamento di cinque milioni di ...