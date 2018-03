AIDAA | nel 2017 avvelenati 3 285 cani di proprietà

AIDAA : In Italia macellati 50.123 cavalli nel 2017 : “Secondo i dati del Ministero della Salute – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – in Italia lo scorso anno sono stati macellati 50.123 cavalli (per l’Istat sono invece stati macellati 42.793 cavalli) di questi circa la metà proviene dall’estero, trasportati in Italia in condizioni disagiate e poi ammazzati e macellati, tenuto conto inoltre che i cavalli in Italia allevati a scopo macellazione ...

AIDAA : nel 2017 ammazzati 5.000 cani a fucilate : “Cinquemila cani uccisi a fucilate nel corso del 2017, di questi circa 3.000 appartengono ai cacciatori che li uccidono simulando spesso degli incidenti di caccia per poi chiedere i risarcimenti alle assicurazioni, mentre gli altri duemila sono stati ammazzati in quanto cani randagi. Il primo fenomeno – spiega AIDAA in una nota – riguarda i cacciatori prevalentemente delle regioni del nord-est dove i cacciatori sono ancora ...

AIDAA : triplicati i funerali per animali nel 2017 : “Oltre centosettantamila animali domestici sono stati cremati e quasi 140.000 inumati nei cimiteri per animali, o le cui ceneri sono state portate a casa dai proprietari nel corso del 2017. Un dato di fatto triplicato rispetto a quello del 2016“: lo spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota. “Aumentate anche le offerte speciali per i funerali completi per animali con prezzi che vanno dai 140 euro per la ...

AIDAA : nel 2017 avvelenati oltre 31.800 cani : “Sono oltre 31.800 le segnalazioni di cani avvelenati con i bocconi avvelenati nel corso del 2017 di cui si è avuto notizia con un incremento di 8.300 cani avvelenati rispetto al 2016 anno che aveva avuto un altro importante incremento nonostante la legge ritenga un reato penale la diffusione dei bocconi avvelenati aumentano in maniera esponenziale i casi di avvelenamento collettivi di cani attraverso la diffusione dei bocconi e dei ...