Aggiornamento PUBG il 13 marzo | orario | problemi e cosa cambia

Nuovo Aggiornamento PUBG in arrivo - mappa inedita e matchmaking rivisto : La battaglia per lo scettro di miglior Battle Royale tra PUBG e Fortnite si fa sempre più avvincente a ogni giorno che passa. I due titoli affrontano infatti un gameplay speculare in maniera assai differente, riuscendo a cogliere il favore di diverse frange di utenti a seconda della voglia di un'esperienza maggiormente simulativa o di una più “leggera”. Se Fortnite è disponibile per tutte le piattaforme videoludiche di maggior richiamo (su ...

Nuovo Aggiornamento PUBG aggiunge coperture in Miramar e correzioni bug : E' in arrivo l’aggiornamento 1.0 #4 di PUBG per PC che introdurrà più coperture su Miramar e più percorsi off-road per facilitare la navigazione. Per ora è ancora in fase di test, per sperimentare nuove soluzioni anti-cheat. Per adesso si sa che gli sviluppatori hanno aggiunto più coperture ed edifici su Miramar. Miramar purtroppo non è una mappa popolare in PUBG e i giocatori stanno procedendo ad eliminarla dal gioco, creando così ...