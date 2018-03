Agenda macro | Draghi e non solo | ecco gli appuntamenti clou della settimana

Agenda macro : banche europee alla prova dei conti. Tutti gli appuntamenti clou della settimana : settimana intensa a livello di dati Macroeconomici e trimestrali , già aperta oggi dalla pubblicazione dei dati sul PMI servizi in Eurozona e sull' ISM non manifatturiero negli Stati Uniti .

Milano in pole position in Europa. Ricca Agenda macro in Usa : Dalla Fed ieri non è arrivata alcuna sorpresa, visto che i tassi di interesse sono rimasti fermo all'1,25%-1,5%, come da previsioni, con la conferma di uno scenario ancora favorevole per l'economia. ...

Agenda dati macro e finanziari del 22 gennaio : In avvio del forum, l'Fmi aggiornerà le proprie stime sull'economia mondiale. Questo è il vero appuntamento della seduta mentre in settimana quello da tenere in considerazione sarà la riunione della ...

Agenda dati macro e finanziari del 16 gennaio : Due soli dati significativi nel corso della seduta di oggi ed entrambi riguardano l'Europa: inflazione in Germania e Italia. Ovviamente, dato il peso sull'economia, il dato tedesco peserà più di quello del nostro Paese, soprattutto se le attese dovessero essere superate. In tal caso, si avrebbe un nuovo allungo del rapporto euro/dollaro con influenza ...

Agenda dati macro e finanziari del 9 gennaio : Un livello elevato, come quello corrente, evidenzia un buon stato di salute dell'economia Usa. Nessun appuntamento societario in Italia mentre in Europa escono i dati di bilancio di Continental (...