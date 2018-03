Aereo caduto in Nepal | gli ultimi istanti e l’allarme della torre | «State atterrando

Aereo caduto in Nepal - gli ultimi istanti : «State atterrando sulla pista errata» : Quattro persone coinvolte, continui cambi di programma, incomprensioni: ecco la trascrizione delle conversazioni dell’Aereo caduto allo scalo di Katmandu

Iran - rintracciato il relitto dell'Aereo caduto - : Le ricerche, rese difficili dal maltempo, si sono concluse: il velivolo è stato trovato sul monte Dena. Nessuna speranza per le 65 persone a bordo

Iran : Aereo caduto - cordoglio di Alfano : ROMA, 18 FEB - "Sentite condoglianze al popolo e al Governo dell'Iran per le vite spezzate dal tragico incidente aereo. Siamo vicini al vostro dolore". E' il tweet del ministro degli Esteri, Angelino ...

Un Aereo di linea con a bordo 66 persone è caduto in Iran : Era della compagnia Aseman, e si è schiantato in una remota zona montuosa The post Un aereo di linea con a bordo 66 persone è caduto in Iran appeared first on Il Post.

Un Aereo di linea con a bordo 66 persone è caduto nel sud dell’Iran - dicono i media locali : Domenica un aereo di linea con a bordo 66 persone si è schiantato nel sud dell’Iran, mentre era in viaggio dalla capitale Tehran alla città di Yasuj. L’agenzia di stampa ISNA, citando il portavoce dei servizi di emergenza Mojtaba Khaledi, dice che The post Un aereo di linea con a bordo 66 persone è caduto nel sud dell’Iran, dicono i media locali appeared first on Il Post.

“Ha abbandonato il reality”. Isola dei famosi - uno choc dietro l’altro. A poche ore dalla diretta - uno dei naufraghi ha dovuto prendere urgentemente un Aereo per l’Italia. Le sue condizioni di salute non gli hanno permesso di continuare il suo percorso in Honduras. Cosa è accaduto all’improvviso : Mancano poche ore alla nuova puntata de L’Isola dei famosi e, dopo la presunta possibilità che Francesca Cipriani abbandoni il reality in anticipo visto che è chiamata a testimoniare al processo Ruby Ter, c’è un nuovo colpo di scena. Uno dei naufraghi deve lasciare l’Isola: già perché è caduto e si è rotto una gamba. Non ci sono alternative: deve subito tornare in Italia. Quest’anno, diciamolo, i naufraghi sono un po’ sfortunati (vogliamo dire ...

Aereo caduto : la causa forse errore del sistema di velocità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

L’Aereo precipitato domenica vicino a Mosca potrebbe esser caduto per un errore del pilota : Il Comitato di Aviazione Interstatale, l’agenzia che supervisiona l’aviazione civile nei paesi dell’ex Unione Sovietica, ha detto che l’aereo di linea russo precipitato domenica vicino a Mosca, causando la morte di 71 persone, potrebbe essere caduto perché il pilota si The post L’aereo precipitato domenica vicino a Mosca potrebbe esser caduto per un errore del pilota appeared first on Il Post.

Aereo caduto - Trump offre aiuto a Putin : 02.48 Trump ha parlato con il presidente russo Putin,presentando le sue condoglianze per l'Aereo precipitato fuori Mosca. Lo rende noto la Casa Bianca, sottolineando che Trump ha offerto l'aiuto degli Usa per le indagini. La Casa Bianca aggiunge che Putin ha ricordato che avrebbe incontrato il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen e Trump ha sottolineato che adesso è il momento per lavorare a un accordo di pace. Trump ha inoltre ...

Russia - Aereo precipitato a Mosca/ Ultime notizie - perché è caduto l'Antonov An-148? Incidente - guasto o… : aereo precipitato in Russia vicino allo scalo di Mosca: Ultime notizie, 71 morti e mistero sulla causa della caduta. Incidente, guasto tecnico o..

Russia - Aereo precipitato a Mosca/ Ultime notizie - perché è caduto l’Antonov An-148? Incidente - guasto o… : aereo precipitato in Russia vicino allo scalo di Mosca: Ultime notizie, 71 morti e mistero sulla causa della caduta. Incidente, guasto tecnico o attacco terroristico?(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 17:55:00 GMT)

Aereo caduto in Russia : DFAE - svizzero in lista passeggeri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Mistero sull'Aereo russo caduto : Aereo era già in fiamme prima dell'impatto ma passò i controlli di routine : Cosa è successo davvero al volo AN-148 della Saratov Airlines? Perché, prima di schiantarsi al suolo nei pressi del villaggio di Stepanovskoenelle il velivolo era in fiamme? Che tipo di "guasto tecnico" o "errore umano" - le due ipotesi principali al vaglio - sono avvenuti? Domande che attendono una risposta, forse in arrivo a breve grazie al ritrovamento delle due scatole nere.Per ora, lo scenario al quale assistono i 500 e oltre ...

Aereo caduto : trovata seconda scatola nera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...