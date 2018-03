A sorpresa in arrivo per Asus ZenFone 2 un nuovo aggiornamento | annuncio il 12 marzo

Un posto al sole : arrivo a sorpresa per Sandro - i dettagli : Attualmente le trame della celebre e amatissima soap Un posto al sole, sono incentrate sulla lotta al potere dei Cantieri Flegrei tra Sandro e suo padre Roberto Ferri alleato con Marina Giordano. Negli ultimi tempi, Sandro rientrato a Napoli dopo un periodo di allontanamento dalla città, triste e demotivato a causa dei suoi fallimenti sia sentimentali che di carriera, si è lasciato facilmente abbindolare da suo zio Alberto Palladini, anche lui ...

Sampdoria - in arrivo un rinnovo “a sorpresa” : La Sampdoria come noto ha perso Strinic per la prossima stagione, il calciatore in scadenza di contratto si accaserà al Milan non rinnovando il proprio accordo col club blucerchiato. C’è invece un altro calciatore che si appresta a rinnovare un po’ a sorpresa. Si tratta, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, del paraguayano Barreto. La “sorpresa” sta nel fatto che il centrocampista è un po’ in là con ...

LIVE Slittino - Team relay Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : gara pazza in arrivo - l’Italia spera nella sorpresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima gara del programma a Cinque Cerchi per quanto riguarda lo Slittino. A PyeongChang va in scena infatti in mattinata il Team relay: la prova a squadre. Gli azzurri, ovviamente, schierano tutti i migliori atleti. Tra le donne c’è Andrea Voetter, decima ieri, tra gli uomini Dominik Fischnaller, che va a caccia di riscatto dopo quei maledetti due millesimi che l’hanno privato della medaglia ...

La scelta di Paolo Crivellin è Angela Caloisi/ Cos'è accaduto dopo Uomini e Donne? In arrivo una sorpresa : Paolo Crivellin ha scelto Angela Caloisi ma Cos'è successo dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne? La redazione regalerà le immagini del post scelta al pubblico?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 06:14:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ I fan attendono la scelta di Paolo Crivellin : sorpresa in arrivo? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news trono classico: mentre i fans attendono con ansia la messa in onda della scelta di Paolo Crivellin, spunta il nome di Emanuele Trimarchi come tronista.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Brutta sorpresa con le rimodulazioni TIM extra in arrivo a febbraio : Stiamo per imbatterci in un mese di febbraio caratterizzato dalle prime rimodulazioni TIM del 2018. A differenza di quanto riportato in queste settimane con le varie compagnie telefoniche che operano in Italia, anche in riferimento al punto della situazione condiviso durante lo scorso weekend tra i vari brand che dovranno adeguarsi al ritorno alla fatturazione mensile, quanto emerso oggi 30 gennaio pare non essere legato alle recenti normative ...

Tiziano Ferro annuncia a sorpresa l’arrivo di un nuovo singolo insieme a Violante Placido : sorpresa! Tiziano Ferro, nella mattina di giovedì 25 gennaio, ha regalato ai fan una gioia inaspettata: è in arrivo un nuovo singolo con un ospite d’eccezione. [arc id=”967746f0-c24c-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Si tratta di “‘Solo’ è solo una parola” – traccia numero due del suo ultimo album “Il mestiere della vita” – e sarà disponibile da venerdì 2 febbraio. Nel brano, insieme a ...

L'Isola dei Famosi - l'arrivo in Honduras : brutta sorpresa per alcuni naufraghi : Mancano poche ore alla prima puntata della nuova edizione de 'L'Isola Dei Famosi' e a 'Pomeriggio 5' sono state mandate in onda le immagini in esclusiva dell'arrivo dei naufraghi in Honduras. I 17 ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni prima puntata : una sorpresa in arrivo per Terence Hill (11 gennaio 2018) : Don Matteo 11, Anticipazioni dell'11 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Nuovi arrivi a Spoleto, dopo l'addio del Capitano Tommasi. Chi troveremo in Caserma?(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 07:11:00 GMT)