A soli 25 anni è già Onorevole | chi è il più giovane degli

Nonna Irma : ecco come si diverte in motocicletta a “soli” 93 anni : E’ diventata virale, facendo letteralmente il giro del mondo, la storia di Nonna Irma, la simpatica ed arzilla 93enne, partita per fare volontariato in Kenya in un orfanotrofio. Nelle ultime foto postate su Facebook, la ritroviamo in sella a una motocicletta, guidata da un ragazzo del posto. Insomma, la nostra giovincella continua a stupirci, tanto che la nipote, Elisa Coltro, commenta: “Io ve lo dico… ho seri dubbi che la Nonna rientri in ...

Un altro lutto per il calcio : è morto nel sonno a soli 19 anni : Questi sono giorni veramente difficili per il mondo del calcio che, dopo aver detto addio ieri al capitano della Fiorentina, Davide Astori , ora si trova a fare i conti con un altro terribile lutto: quello per la morte improvvisa del giovanissimo ...

“Ho visto nel tuo futuro e…”. Kate Middleton e quell’incredibile profezia : parole che - a soli 13 anni - cambiarono la vita della futura duchessa. Sudditi a bocca aperta : Quante volte avete provato ad andare, anche soltanto per gioco, da un indovino o presunto tale per avere qualche anticipazione, possibilmente benaugurante, sul vostro futuro prossimo? Previsione che in realtà spesso e volentieri finiscono per rivelarsi del tutto inesatte, ma che servono almeno a regalare qualche sogno a occhi aperti a chi spera di poter cambiare da un giorno all’altro la propria vita in positivo. Se siete convinti, ...

“Ho visto il vero volto di Gesù : eccolo”. Lei è la bambina che l’ha dipinto. A soli 8 anni è finita in tv e sui giornali : la sua storia è a dir poco particolare e il quadro ha fatto scalpore : Akiane Kramarik, la bambina che vedete in foto, ha iniziato la sua carriera da artista in giovanissima età e, soprattutto, in modo del tutto particolare. Originaria di Mount Morris, Illinois, negli Stati Uniti, oggi è una pittrice e poetessa di 22 anni, ma a soli 3 anni Akiane ha iniziato ad avere visioni e sogni celesti. Un giorno disse ai suoi genitori di aver visitato il cielo e che Dio le aveva regalato un messaggio destinato a tutta ...

“Addio Angelo con le Ali dorate”. Una morte dolorosa e straziante. A soli 19 anni si è spenta dopo una brutta malattia. Il dolcissimo messaggio di Tiziano ferro : Piena di vita e di gioia di vivere e troppo, troppo giovane per morire. Una combattente, dopo la terribile diagnosi aveva reagito con coraggio e determinazione, come una vera guerriera combattendo contro la malattia ma, quando sembrava giunta la fine di un incubo, il male è tornato ancora più aggressivo di prima e alla fine l’ha portata via quando aveva ancora mille sogni da realizzare, si doveva ancora doveva incamminare verso la sua età ...

In casa aveva 20mila dosi : spacciatore professionista a soli 22 anni : Garbatella, arrestato un 22enne. Era uno dei principali spacciatori di hashish. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, insieme a una pattuglia ...

“È un problema dei familiari…”. Morte di Davide Astori : le parole choc. Il difensore della Nazionale italiana se ne è andato a soli 31 anni lasciando un vuoto. Ma quello che sta succedendo in queste fa restare senza fiato : Un dramma terribile, la Morte di Davide Astori è stata un vero choc. Il calciatore 31enne capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, è stato trovato morto questa mattina in un albergo di Udine (‘Là di Moret’) dove si trovava con la squadra per la partita di oggi contro la formazione friulana. Moltissimi i messaggi di solidarietà e di dispiacere, ma in questo grande cordoglio stanno facendo discutere le parole usate ...

Immane tragedia in Serie A : muore il Capitano della Fiorentina Davide Astori. Arresto cardiocircolatorio a soli 31 anni : Immane tragedia nel mondo del calcio: il Capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata a causa di un Arresto cardiocircolatorio. Mercoledì scorso, come tutta la squadra, si era sottoposto alle visite mediche ...

Isabella muore a 12 anni. Un tumore la stronca in soli nove mesi : Dodici anni, morta per un tumore in nove mesi. Una battaglia condotta sempre con il sorriso sulle labbra, quella di Isabella Zanardo, dodici anni compiuti ad ottobre. Mai un cedimento, ma al...

La pallina rimbalzante le finisce in gola : la piccola Alby muore soffocata a soli 3 anni : La pallina rimbalzante le finisce in gola: la piccola Alby muore soffocata a soli 3 anni La bimba stava giocando a casa sua a Wynyard, città della Tasmania, in Australia, quando è avvenuto il dramma. In pochi istanti, è morta tra le braccia della sua mamma. La donna ha voluto ricordare la figlioletto con uno […] L'articolo La pallina rimbalzante le finisce in gola: la piccola Alby muore soffocata a soli 3 anni è su NewsGo.

“Sei in ritardo - niente visita”. L’assurdo rifiuto del medico - poi la tragedia : la bambina - soli 5 anni - arriva con la mamma all’appuntamento. Ma la dottoressa - impassibile - la rimanda a casa. La storia - purtroppo - è finita così : Un appuntamento al quale era arrivata in ritardo, troppo per la dottoressa che si era imposta un rigida regola: se un paziente arriva oltre dieci minuti dopo l’orario previsto, non sarà visitato. Una norma che il medico ha deciso di far valere anche nei confronti di una giovanissima paziente di soli cinque anni, rispedita a casa perché non abbastanza puntuale. Poco dopo, però, ecco che la piccola ha iniziato improvvisamente a ...

Bill Cosby : morta la figlia Ensa a soli 44 anni : E’ morta Ensa Cosby, figlia dell’attore Bill L’attore americano, protagonista del fortunato telefilm i Robinson, ha perso la figlia Ensa di soli 44 anni. La donna soffriva da tempo di problemi renali. Ensa era la figlia che più era stata vicino al padre durante le 60 accuse di molestie da parte di altrettante donne. Ensa […] L'articolo Bill Cosby: morta la figlia Ensa a soli 44 anni proviene da Gossip e Tv.

“Sono felice”. Lutto nel mondo dello sport. Rilascia un’intervista tv e muore. Mentre parlava con il giornalista - dopo quella vittoria durissima - era molto provato. Nessuno si sarebbe aspettato quell’epilogo tragico a soli 31 anni : Lutto nel mondo dello sport. Un boxeur britannico, Scott Westgarth è morto a soli 31 anni. Sabato 24 febbraio 2018 ha combattuto il suo ultimo incontro a Doncaster, battendo ai punti Dec Spelman. Si trattava in un match per le eliminatorie del titolo inglese dei medio massimi. L’incontro è stato dei più duri – 10 riprese – e sia Westgarth che il suo avversario Spelman sono andati al tappeto. A fine incontro il ragazzo ha Rilasciato ...

Cinema in lutto - morte atroce durante un matrimonio : la diva scomparsa a soli 54 anni : Una morte atroce, un malore improvviso durante una festa di matrimonio ha portato via Sridevi Kapoor , in arte Sridevi , una delle attrici più famose e amate di Bollywood , la Hollywood indiana. A ...