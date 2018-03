A Roma gli studenti scelgono di contare

Bcc Roma - ecco i dati : +7 - 5% i finanziamenti a famiglie e imprese della Marsica negli ultimi 3 anni : Il ruolo di efficace supporto all'economia e alla società locale è dimostrato dai numeri, come ha sottolineato il Direttore Generale della Banca, Mauro Pastore, evidenziando che "le 8 agenzie ...

Buche a Roma - Campidoglio : «Tutte le strade restano aperte» : Le strade pericolose restano aperte. Anche via di Ponte Galeria, via di Malagrotta, via Mattia Battistini, tratti di via di Boccea, via Portuense e via Magliana, cioè le strade segnalate come critiche ...

Roma-Shakhtar Donetsk - su che canale vederla in tv? Programma e orario del ritorno degli ottavi di Champions League : Martedì 13 marzo si giocherà Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. I giallorossi vanno a caccia della qualificazione al turno successivo e allo Stadio Olimpico dovranno rimontare la sconfitta per 2-1 patita all’andata: di fronte al proprio pubblico, i ragazzi di Eusebio Di Francesco cercheranno di ribaltare la contesa e ottenere la vittoria decisiva contro la rognosa formazione ucraina ...

Roma : Virginia Marchesini - figlia dell'attrice Anna - querela il padre. Ma il gip archivia : Il gip chiude con l'archiviazione la querelle giudiziaria sollevata da Virginia Marchesini, figlia dell'indimenticabile Anna, contro il padre Pasquale Valente. A spingere la giovane a querelarlo sono ...

Chievo - il ds Romairone : 'Via la paura - vogliamo restare in A' : Giancarlo Romairone , direttore sportivo del Chievo Verona , parla a Sky Sport in vista della sfida con l'Hellas: 'Ci vuole attenzione, non paura. La squadra nel momento di difficoltà ha sempre lavorato nonostante mille problematiche. Ci auguriamo che i frutti di questo ...

Trivelle - via libera del Consiglio di Stato : “Ok i permessi di ricerca di gas nel mare Adriatico dall’Emilia Romagna alla Puglia” : Via libera alle Trivelle in un’area di 30mila metri quadrati, nel mare Adriatico. Il Consiglio di Stato ha rimosso l’ultimo ostacolo alle attività della compagnia inglese Spectrum Geo. I giudici amministrativi, infatti, hanno rigettato i ricorsi presentati in appello dall’Abruzzo, dalla Puglia e dagli Enti locali contro il decreto Via (Valutazione di impatto ambientale) relativo a due permessi di ricerca di gas e petrolio rilasciati alla ...

Cagliari - ora Romagna prende la maglia numero 56 : Cagliari, ora Romagna prende la maglia numero 56 Come comunicato dal Cagliari sul proprio sito ufficiale, Filippo Romagna proseguirà la stagione con la maglia numero 56. Non un cambiamento qualunque quello per il difensore centrale classe ’97 visto che è stato proprio lui l’ultimo a indossare la casacca col 13. Come noto, il Cagliari assieme […] L'articolo Cagliari, ora Romagna prende la maglia numero 56 proviene da NewsGo.

Allerta Meteo per Domenica 11 Marzo - ecco l’avviso della protezione civile : allarme “Arancione” per Toscana ed Emilia Romagna [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, presente sul Mediterraneo occidentale, sta innescando una risalita di correnti caldo-umide verso la nostra Penisola. Il nuovo impulso perturbato determinerà, nella giornata di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, ed una intensificazione della ventilazione, dapprima sulle regioni settentrionali, in estensione a parte del centro. Sulla ...

Roma - gli ultras protestano : 'Dove sono le torrette per i lanciacori? Vogliono uccidere la Curva' : Situazione ancora più paradossale se rapportata a moltissimi stadi europei, dove da molto tempo le nostre istituzioni, i media e tutti gli addetti ai lavori del mondo del calcio guardano come modelli ...

Cagliari : dopo il ritiro della maglia numero 13 di Astori - a Romagna il 56 : Il Cagliari Calcio ha comunicato che “a seguito del ritiro della maglia numero 13”, che era stata di Davide Astori “il calciatore Filippo Romagna indosserà la 56 sino al termine della stagione”. La società sarda, come la Fiorentina, ha deciso di ritirare il 13 in memoria dell’ex difensore rossoblu’ deceduto domenica scorsa. (AdnKronos) L'articolo Cagliari: dopo il ritiro della maglia numero 13 di Astori, a ...

Serie A Cagliari - ritirata la maglia di Astori. Romagna indosserà la 56 : Cagliari - Cambio di numerazione per Filippo Romagna , al Cagliari : il giocatore che indossava la maglia numero 13, indossata da Davide Astori nel corso della sua permanenza in rossoblù, indosserà, ...

Giornalista Rai aggredita a Roma : temo per la mia vita e quella di mia figlia : Christiana Ruggeri denuncia di essere stata affrontata dall'ex compagno della tata: mi ha minacciato con un coltello. Mi ritiene responsabile della fine della sua relazione con la compagna

Cagliari - il numero scelto da Romagna dopo il ritiro della maglia numero 13 : La morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti ma in particolar modo il club viola ed il Cagliari, le due società hanno deciso di ritirare la maglia numero 13. Nel frattempo è arrivata una comunicazione anche dal club sardo, scelto il nuovo numero da Romagna: “il Cagliari Calcio comunica che a seguito del ritiro della maglia numero 13, il calciatore Filippo Romagna indosserà la 56 sino al termine della ...

Roma - Manolas : 'Adesso vogliamo i quarti di Champions League' : Così il difensore della Roma, Kostas Manolas, a Premium Sport. 'Nel primo tempo non siamo riusciti a esprimerci bene, ma nella ripresa ci siamo sbloccati e abbiamo fatto meglio: abbiamo giocato più ...