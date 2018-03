A Roma arriva ' Libri Come' | ecco gli incontri più attesi

Pescara - si indaga sulla morte del 29enne. Arrivano Ris di Roma | : Alessandro Neri era scomparso lunedì dopo essere uscito di casa con la macchina. La vettura è stata trovata mercoledì in città, mentre il cadavere ieri a Fosso Vallelunga . Non si esclude nessuna ...

Pescara - continuano indagini su morte del 29enne. Arrivano Ris di Roma - : Alessandro Neri era scomparso lunedì dopo essere uscito di casa con la macchina. La vettura è stata trovata mercoledì in città, mentre il cadavere ieri a Fosso Vallelunga . Non si esclude nessuna ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : arriva la pioggia - scatta l’allarme frane : “Per la giornata di lunedì 5 marzo sono previste piogge sul settore centro orientale con quantitativi medi areali complessivi compresi tra 15-25 mm. Possibilità su tutto il territorio di deboli e sporadiche precipitazioni, nevose sopra i 1000-1300 m. Per la giornata di martedì 6 marzo i fenomeni di precipitazione sono previsti in forma residua, con sporadiche precipitazioni nevose sopra i 1000-1300 m. Le piogge potranno determinare un ...

Suore sfruttate da vescovi e cardinali. La denuncia arriva dall'Osservatore Romano : Donne sfruttate, costrette a lavori umilianti, sotto pagate e in alcuni casi neanche pagate. Sono Suore, alcune al servizio di cardinali o vescovi. La denuncia arriva da "Donne chiesa mondo", un inserto mensile dell'Osservatore romano, il quotidiano della Santa Sede. Il servizio svela la quotidianità umiliante cui sono sottoposte molte religiose. A squarciare il velo del silenzio, una religiosa arrivata dall'Africa ...

L’ex stratega di Trump arriva a Roma sedotto dalle scelte sovraniste della Lega : Stephen Bannon arriva in Italia in queste ore per seguire le ultime battute della campagna elettorale e l’esito del voto di domenica. È molto incuriosito, interessato: considera questo voto molto importante per il resto d’Europa e gli stessi Stati Uniti. Ritiene che il 4 marzo segnerà un percorso nuovo, aprirà la strada a tutti i movimenti «populis...

Roma - ragazza sola in casa - arrivano i ladri : caccia alla 'banda del tè' : caccia alla 'banda del tè'. E' stata soprannominata così la gang di ladri che da qualche tempo colpisce in zona Fregene, verso metà pomeriggio, proprio all'ora del te. L'ultima vittima è una ragazzina ...

Maltempo - arriva la conferma del Campidoglio : scuole aperte a Roma domani 28 Febbraio : “domani, mercoledì 28 Febbraio, le scuole di ogni ordine e grado di Roma saranno regolarmente aperte”. Lo rende noto il Campidoglio. L'articolo Maltempo, arriva la conferma del Campidoglio: scuole aperte a Roma domani 28 Febbraio sembra essere il primo su Meteo Web.

Il maltempo arriva a Napoli : disagi e scuole chiuse anche domani. A Roma i treni ad alta velocità deviati su Tiburtina : Roma - Il giorno dopo la grande paralisi di Roma , i disagi legati al maltempo non si sono del tutto risolti, ma ora è il Sud a dover fare i conti con la coltre bianca: Napoli fa i conti con disagi al ...

Martedì via al maxi concorso Inps : in 22mila sfidano neve e ghiaccio Come arrivare alla Fiera di Roma : Il concorso I requisiti richiesti dall'Inps per la prima ricerca di personale dopo 10 anni di blocco del turn over sono la laurea magistrale in economia, ingegneria gestionale o legge oltre al ...

Allerta Meteo Burian - dopo la neve arriva il grande gelo : attesi -8°C a Roma - scuole chiuse anche Martedì 27 Febbraio : Le scuole di Roma saranno chiuse anche domani 27 Febbraio: questa, in considerazione della situazione Meteo, la decisione dal Campidoglio. “Il provvedimento si è reso necessario dopo i bollettini diffusi oggi dalla Protezione civile regionale: previste gelate molto intense e un forte abbassamento della temperatura che proseguiranno anche nella giornata di domani“. Allerta Meteo Burian: scuole chiuse in molti Comuni anche Martedì 27 ...

Neve a Roma - arriva l'Esercito per ristabilire la viabilità : Roma, 26 feb. , askanews, A Roma è scattato il dispositivo dell'Esercito per ripulire le strade dalla Neve. In un tweet lo Stato Maggiore della Difesa ha fatto sapere che 'a seguito delle richieste ...

Allerta meteo : freddo e gelo arrivano anche a Roma : Ondata di gelo in Italia. Le previsioni meteo con un’ondata di gelo e neve su tutta italia hanno allarmato molti comuni soprattutto nel centro Italia. La protezione civile ha confermato l’Allerta meteo, per cui anche a Roma le scuole rimarranno chiuse. Il vento freddo che è previsto porterà nel centro almeno 3 cm di neve, mentre sui colli si prevedono almeno 10/15 cm. Il vento siberiano in arrivo porterà un calo delle temperature di parecchi ...