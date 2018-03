huffingtonpost

: RT @Chopin_Hauer_: Non credo che uno come Cracco, il prediletto di Gualtiero Marchesi, nonché chef pluristellato, abbia bisogno delle vostr… - MTassulis : RT @Chopin_Hauer_: Non credo che uno come Cracco, il prediletto di Gualtiero Marchesi, nonché chef pluristellato, abbia bisogno delle vostr… - amcs1963 : RT @HuffPostItalia: A proposito di “Come la Chiesa finì” di Aldo Maria Valli -

(Di lunedì 12 marzo 2018) "Pascet oves in multis tribulationibus; quibus transactis, civitas septicollis diruetur, et Judex tremendus iudicabit populum suum". "Egli pascerà il gregge fra molte tribolazioni; passate queste, la città dai sette colli sarà distrutta e il tremendo Giudice giudicherà il suo popolo".Parole vaticinanti dal fascino oscuro, quelle che la tradizione attribuisce (con ogni probabilità a torto) a San Malachia, vescovo di Armagh in Irlanda, nel XII secolo. Porta il suo nome la celebre "profezia" riguardante il destino funesto della: destinata, secondo le parole di quel testo misterioso, a distruggersi. Anzi, ad auto-distruggersi: con l'ultimo Papa, sconfitto nella sua stessa fede.Il libro coraggioso, tagliente e vibrante cheha dato alle stampe per l'editore LiberiLibri evoca, fin dal titolo, la problematica teologica di Malachia: il ...