A Milano 4 bambini rimandati a casa dalle scuole perché non erano in regola con i vaccini

VACCINI - 30MILA BAMBINI NON IN REGOLA/ Domani la scadenza : Scavuzzo - “a Milano 40 casi segnalati” : VACCINI, 30MILA BAMBINI non in REGOLA secondo i dati della Società italiana di Igiene: rischiano di restare fuori dall'asilo e dalla scuola materna, le parole di Carlo Signorelli(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Carnevale a Milano : gli appuntamenti per i bambini : La fantasia e gli allestimenti della compagnia animeranno le tre sedi dell'iniziativa proponendo spettacoli interattivi e laboratori artistici all'insegna del gioco e del mistero. JAMBELLICO DEL ...

Milano - sono ancora 78mila i bambini e ragazzi fino a 16 anni non in regola con le vaccinazioni : Hanno tempo solo fino al 10 marzo per regolarizzarsi, due i casi in cui i bambini sono stati esclusi dalle classi. Sanate dalle famiglie oltre diecimila...

L'associazione 'Con i Bambini' porta a Milano il teatro dei detenuti per parlare periferie e la povertà educativa minorile : ... "Siamo un'impresa sociale interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD, ente no profit privato nato dieci anni fa dall'alleanza tra le Fondazioni di origine bancaria e il mondo del Terzo ...

L'associazione "Con i Bambini" porta a Milano il teatro dei detenuti per parlare periferie e la povertà educativa minorile : "Con i Bambini" è un'organizzazione no profit, nata a Roma il 15 giugno 2016. La loro mission consiste nell'attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: "Siamo un'impresa sociale interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD, ente no profit privato nato dieci anni fa dall'alleanza tra le Fondazioni di origine bancaria e il mondo del Terzo settore e del volontariato, che si occupa di ...

Fondazione Cariplo - a Milano la terza tappa di #ConiBambini : Il 29 gennaio si tiene a Milano la terza tappa della manifestazione itinerante #ConiBambini - Tutta un'altra storia. Si presentano 14 progetti avviati da Fondazione Cariplo di 18 milioni di euro, che ...

Fuga gas - evacuati 270 bambini a Milano : Milano, 22 gen. (AdnKronos) - Una scuola di Melegnano, comune alle porte di Milano, è stata evacuata per una sospetta Fuga di gas. Circa 270 bambini sono stati fatti uscire dall'edificio, situato in via Lazio. Sul posto, si comunica dall'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso, due ambulanze e un'autoi

Dislessia nei bambini : a Milano il convegno “Dislessia : Strategie e tecnologie per l’inclusione” : Milano, 15 gennaio 2018 – In Italia circa il 3 per cento dei bambini e ragazzi è dislessico. Per parlare della problematica si terrà a Milano mercoledì 17 gennaio un convegno sulla Dislessia a cura del Premio Letterario “Una Città Che Scrive”. L’incontro si terrà presso il Samsung District alle ore 16.30 ed è patrocinato da [...]

I 5 migliori negozi per bambini di Milano : Stile, eleganza e moda, sì, ma non solo: ogni articolo è unico e pensato su misura per i bambini, con dettagli che interpretano il loro mondo fantastico e che li lasciano totalmente liberi di ...

Milano investe 5 milioni per una città amica dei bambini : Dei progetti saranno finanziati con gli oltre 5 milioni di euro garantiti dalla legge 285 per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza hanno nomi giocosi come gli utenti cui sono rivolti: Proprio tu, Famiglie creative, Un…Continua a leggere →