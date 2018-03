“A guardarti così…” Orrore dal ginecologo | entra per una visita e succede l’assurdo Di

caffeinamagazine

(Di lunedì 12 marzo 2018) Doveva essere una semplicedal, un momento che tante donne affrontano regolarmente nel corso della loro vita. E invece all’improvviso ecco che quei minuti chiusi nello studio insieme al presunto professionista si sono trasformati in un vero e proprio incubo. Momenti in cui si sono alternati allusioni e battutine a sfondo sessuale con tanto di un bacio sulla guancia definito “viscido” dalla diretta interessata. Poi, se possibile, le cose sono addirittura peggiorate. A raccontare l’accaduto attraverso le pagine di Repubblica è Maria, nome di fantasia per identificare la protagonista di questa assurda vicenda: la ragazza è stata messa così a disagio da aver denunciato l’uomo per molestie sessuali. “Mi ha letteralmente immobilizzato. Ero tesa, non riuscivo a rispondergli”. Tutto è successo a Roma sul finire di gennaio quando ...