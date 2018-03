A A A ministro dell’innovazione cercasi

huffingtonpost

(Di lunedì 12 marzo 2018) Durante le settimane di promesse mirabolanti e strumentalizzazioni politiche che hanno preceduto le ultime #elezioni2018, mi sono addentrato e perso nel "vuoto cosmico" di alcuni programmi elettorali.Per chi non lo avesse fatto, posso garantire che è un'avventura entusiasmante, da fare almeno per una volta, poi se si vogliono approfondire le informazioni sui nostri candidati politici, si accetta il rischio di un "appuntamento al buio" durante il quale ci sediamo davanti a una persona, di cui non conosciamo passioni, competenze e valori, per starci insieme i prossimi 5 anni. Sono gusti ovviamente!Potrei passare per ingenuo, ma non mi aspettavo grandi rivoluzioni in questi programmi elettorali, in realtà speravo solo di trovare argomenti e termini che oramai dovrebbero essere comuni e di uso quotidiano come blockchain, industry 4.0, impact investing, sostegno alle startups, ...