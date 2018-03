wired

: 50 programmi storici che vorremmo rivedere in tv #pcexpander #cybernews - pcexpander : 50 programmi storici che vorremmo rivedere in tv #pcexpander #cybernews - Lauraenientepiu : 50 programmi storici che vorremmo rivedere in tv - MrETP : RT @Gianni_Elia: @SpreadCampari @Matilde5775 @Norni2L @NicolaBellu @_beneathsurface @turnontheleft @robellarda @Scacciavillani @AndreaAltan… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Inutile negarlo, siamo in piena epoca nostalgia. Non è un caso, dunque, che anche i palinsesti televisivi si riempiano ditv ripescati dai cataloghidelle emittenti. Nei mesi scorsi, ad esempio, abbiamo visto resuscitati, con alterne vicende, format come Rischiatutto e il Karaoke. Ma la cosa non si ferma qui, poiché nei prossimi mesi i canali principali rispolvereranno due cavalli di battaglia, a reti però invertite: su Rai1, infatti, arriverà La Corrida guidata da Carlo Conti, dopo un passato a Mediaset condotta prima da Corrado e poi da Gerry Scotti e Flavio Insinna; su Canale5, invece, debutterà un marchio storico della tv di stato come Scommettiamo che, probabilmente affidato a Michelle Hunziker. Ma andando indietro con la memoria, in realtà, sono tante le trasmissioni che sono rimaste nel cuore degli spettatori e che, forse più per un attaccamento nostalgico che ...