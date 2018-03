“50 morti” Aereo si schianta al suolo È corsa contro il tempo per cercare di salvare

caffeinamagazine

(Di lunedì 12 marzo 2018) Unè precipitato in fase di atterraggio. Sarebbero almeno 50 i morti e oltre 20 i feriti. Sono ancora ignote le cause della tragedia. A quanto pare nessuna richiesta di soccorso è stata lanciata dal pilota. Immediatamente sono scattati i soccorsi nella speranza dipiù vite possibile. I feriti sono stati trasportati in ospedale. L’areo, della compagnia privata bengalese US-Bangla Airlines, stava completando la tratta fra Dacca e Kathmandu quando si èto sulla pista dell’aeroporto internazionale della capitale.L’precipitato era progettato per trasportare un massimo di 78 passeggeri. Secondo il portavoce dell’aeroporto internazionale Tribhuvan(Tia), Premi Nath Thakur, il velivolo, che aveva visibilmente perso velocità nella fase di atterraggio, ha sbandato nell’impatto con il, uscendo fuori pista endosi su un campo ...