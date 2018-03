  All’Isola dei Famosi stanno cercando di glissare in ogni modo. Il ‘canna-gate’ ...

“Alessia - devo dirlo per forza”. Isola dei Famosi - Daniele Bossari lo fa in diretta. La puntata comincia così - con la rivelazione dell’opinionista. Ah… : Isola dei Famosi, si parte subito ‘in quarta’. L’ottava puntata, d’altronde, è ricca di sorprese e colpi di scena, meglio cominciare dalle ‘basi’. Qualcuno ha detto ‘sorprese e colpi di scena’? Già. Per dirne una, che tra l’altro si sapeva dalle anticipazioni, guest star della puntata è Valeria Marini. La showgirl 50enne sarà presente in studio, poi partirà alla volta dell’Honduras, ...

Olimpiadi 2026 - M5S Torino si spacca. Appendino : 'Esprimeremo interesse' : L'idea di un ritorno delle Olimpiadi a Torino, vent'anni dopo, si è insinuata lentamente in una città che ne ricorda ancora i fasti con orgoglio, ma che si è trovata a gestire un post non facile. L'...

Stavano tornando da un addio al nubilato : sono morte tutte in una strage : Il Messaggero Politica. Lega, muore la deputata neoeletta Rosy Guarnieri. Salvini: «Aiutaci da lassù» Repubblica Politica. Orfini: 'Governo con 5Stelle sarebbe fine del Pd. Legittimo che Lega e M5S ...

Le azioni bloccate Bapr - se ne parla a Modica : Modica - Importante incontro questa mattina a Palazzo S.Domenico tra il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ed i vertici della Banca Agricola Popolare di Ragusa. All'incontro erano presenti l'Assessore ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Agsm Verona-Juventus 0-2 - quindicesima vittoria per le bianconere - sole in vetta alla classifica : E sono quindici. La Juventus vince ancora nel campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, superando 2-0 l’Agsm Verona allo stadio Olivieri grazie alla reti di Martina Rosucci al 13′ e Sofia Cantore al 77′. Rintuzzato l’attacco del Brescia alla vetta della classifica e mantenuto, dunque, il primato, a quota 45 punti, con con 3 lunghezze di vantaggio sulle Leonesse. La partenza delle ragazze di Rita Guarino non è ...

Tutte le tappe del sequestro Soffiantini - l'ultima zampata dell'Anonima : Uno dei più brutali sequestri di persona a scopo di estorsione degli anni Novanta, rimasto impresso nell'opinione pubblica tanto da diventare anche una serie tv per il susseguirsi di colpi di scena, fughe di notizie e cronache in tempo reale delle trattative che erano scandite dai numerosi appelli lanciati dalla famiglia. Era ancora l'Italia dell'Anonima Sequestri, anche se quello di Giuseppe Soffiantini fu uno degli ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Corte Costituzionale : Zanon - indagato per peculato - si dimette - 12 marzo - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: aereo Nepal, precipita velivolo Bangladesh in atterraggio nell'aeroporto di Katmandu, 50 morti e 22 feriti gravi.

Tromba d'aria a Caserta. VIDEO : Caserta - Una violenta Tromba d'aria ha funestato in serata i comuni del casertano. La Tromba d'aria, poco prima delle 19, ha attraversato Maddaloni, San Nicola e San Marco per dirigersi verso Recale. ...

Indagato il giudice costituzionale Zanon : la moglie usava l’auto istituzionale : Indagato il giudice costituzionale Zanon: la moglie usava l’auto istituzionale “Sono sereno e dimostrerò la mia estraneità, ma mi dimetto” Continua a leggere L'articolo Indagato il giudice costituzionale Zanon: la moglie usava l’auto istituzionale proviene da NewsGo.

Mercoledì lo spettacolo per presentare "Carrara Contemporanea" : La Sala Garibaldi ospiterà gli spettacoli, tutti con inizio alle ore 21.00; posto unico ' 10,00, abbonamento a 4 spettacoli ' 30,00 , per under 30 e abbonati alla stagione di prosa biglietto ' 5,00 e ...

Amarcord Calcio - quando Maradona giocò per beneficenza ad Acerra : Sono passati ben trentatre anni da quando Diego Armando Maradona, al culmine della sua carriera, in forza al Napoli, corse insieme ai suoi compagni di squadra in un campo di Acerra, per sostenere una raccolta fondi per un intervento a favore di un bambino. Il Campione non se lo fece dire due volte. Il suo carattere impulsivo e poco incline a compromessi, lo fece partire contro il parere dei vertici della squadra, dell’assicurazione per ...

Isola dei Famosi 2018 - ottava puntata del 12 marzo in diretta : Flavio Montrucchio sbarca a sorpresa in Honduras : ottava puntata Isola dei Famosi 2018 ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata di lunedì 12 marzo 21.42: Ancora più tardi del solito, inizia ...

Diretta/ Indian Wells 2018 - Federer Krajinovic (6-2 6-1) streaming video e tv : il Re è agli ottavi! : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, nel torneo di tennis in California Roger Federer vola agli ottavi dominando Krajinovic, attesa per il derby tra le sorelle Williams(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:41:00 GMT)

Spagna - Gabriel Cruz trovato morto nel bagagliaio di un'auto/ Il cordoglio del premier Rajoy su Twitter : Spagna, Gabriel Cruz trovato morto nel bagagliaio di un'auto: la compagna del padre è stata arrestata, i sospetti degli inquirenti e le parole della donna che respinge le accuse.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:35:00 GMT)