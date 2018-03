30 regali hi-tech per fare felice il papà geek

I regali hi-tech per un San Valentino geek : San Valentino è ormai alle porte, e come ogni anno iniziano già a farsi valere le diverse opinioni. Amata, odiata, bollata spesso come mero appuntamento consumistico, la festa degli innamorati è per il 71% degli intervistati da vente-privee una ricorrenza da celebrare, con il desiderio di voler stupire il proprio partner (39%), ma anche la volontà di approfittare di quest’occasione per variare la solita ruotine (32%). A sorpresa è il pubblico ...