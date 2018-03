Yates vince la tappa dedicata a Scarponi

Tirreno-Adriatico 2018 - le pagelle della quinta tappa. Adam Yates vince con un attacco magistrale - Kwiatkowski centra l’obiettivo - Nibali e Aru sottotono : La quinta tappa della Tirreno-Adriatico ha visto la vittoria in solitaria del britannico Adam Yates sul traguardo di Filottrano, in una giornata interamente dedicata al ricordo di Michele Scarponi. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della quinta tappa. Adam Yates 10: aveva già dimostrato di avere la gamba sull’arrivo di Trevi ed oggi si è andato a prendere la vittoria con un attacco magistrale . Il suo ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le pagelle della quinta tappa. Adam Yates vince con un attacco magistrale - Kwiatkowski centra l’obiettivo - Nibali e Aru sottotono : La quinta tappa della Tirreno-Adriatico ha visto la vittoria in solitaria del britannico Adam Yates sul traguardo di Filottrano, in una giornata interamente dedicata al ricordo di Michele Scarponi. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della quinta tappa. Adam Yates 10: aveva già dimostrato di avere la gamba sull’arrivo di Trevi ed oggi si è andato a prendere la vittoria con un attacco magistrale . Il suo ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Adam Yates vince in solitaria sul traguardo di Filottrano nel ricordo di Michele Scarponi. Michal Kwiatkowski nuova maglia azzurra : Giornata ricca di grandi emozioni alla Tirreno-Adriatico, con il gruppo che ha ricordato Michele Scarponi, morto per un incidente stradale nella sua Filottrano il 22 aprile dello scorso anno. Proprio nella sua città è arrivata oggi la quinta tappa, con il successo in solitaria del britannico Adam Yates che con uno scatto magistrale su muro finale riesce a staccare tutti. Secondo posto per il campione del mondo Peter Sagan, mentre al terzo ...