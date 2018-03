WhatsApp | un' altra truffa | finta multa per clienti Tim | Vodafone | 3 e Wind

Blastingnews

(Di domenica 11 marzo 2018) E' risaputo da tempo che in un mondo in cui la tecnologia fa da padrona ci siano sempre più persone che tentino di sfruttare a pieno questa debolezza per i propri capricci e le proprie malefatte. Non mancano mai, infatti, fake news e #truffe di vario tipo che sfruttano la debolezza dell'utente nell'identificare correttamente tutte le varie informazioni che riceve ogni giorno da più fonti diverse. Proprio per questo motivo si cerca di combattere questo tipo di sfruttamento con la buona e giusta informazione, attraverso la trasparenza e la veridicita' di ciò che si dice. Ma continuiamo a vedere in tutti questi servizi gratuiti che permettono di comunicare in maniera istantanea e gratuita, vari tentativi disu più fronti, come le famosissime catene di Sant'Antonio che si diffondono a macchia d'olio tra le chat degli utenti. Questi messaggi, anche se a volte innocui, ...