Volley femminile | Serie A1 2018 – Playoff Scudetto | tutto il tabellone | gli incroci | le

Volley femminile - Serie A1 2018 : clamoroso ribaltone! Novara primo - Filottrano retrocesso : Ultima giornata di regular season sconvolgente per il campionato femminile di A1 di Volley: con i giochi ancora aperti in chiave prima piazza, si sono ribaltati gli equilibri, con la Igor Volley Novara che è riuscita ad agguantare il primato ed un posto alla prossima Champions League. “Fino a oggi abbiamo compiuto un cammino assolutamente di altissimo livello, oltre ai trofei anche il rendimento in campionato ci ha portate a superare quota 50 ...

Volley femminile - Calendario Playoff Scudetto – Tabellone - date - programma orari e tv : il cammino verso la Finale tricolore : Le migliori otto squadre della Serie A1 si daranno battaglia nei Playoff Scudetto. In palio il tricolore del massimo campionato italiano di Volley femminile. Novara inizierà la difesa del titolo contro Firenze, Conegliano se la dovrà vedere con Modena, Scandicci proverà a sorprendere incominciando la propria avventura con Pesaro, derby lombardo tra Busto Arsizio e Monza. Di seguito tutto il Tabellone dei Playoff Scudetto di Volley femminile, il ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – Ultima giornata : si decidono la griglia playoff e la retrocessione. Sfide incandescenti - serata da brividi : Oggi sabato 10 marzo si gioca l’Ultima giornata della Serie A1 di Volley femminile. Si decide la griglia dei playoff scudetto che scatteranno la prossima settimana. Al momento nessun piazzamento è già definito e la situazione è particolarmente ingarbugliata. Vediamo nel dettaglio tutto quello che verrà messo in palio in questa serata incandescente. PRIMO POSTO – Tre squadre in lotta per il primato assoluto: Conegliano, ...

Volley : A2 Femminile - domenica 29a giornata - Mondovì ospita Montecchio : ROMA - Dopo il turno infrasettimale la Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 Femminile torna in campo domenica pomeriggio per consumare la 29a giornata. La capolista LPM Bam Mondovì ,conserva quattro ...

Volley : A1 Femminile - ultima di regular season - in ballo primo posto e retrocessione : ... che coinvolge Foppapedretti Bergamo e Lardini Filottrano: le rossoblù conservano un punto di margine e saranno di scena alla Candy Arena per affrontare il Saugella Team Monza , diretta su Rai Sport +...

Volley : l'Italia è terza nel ranking femminile europeo : tre squadre in Champions dal 2018/'19 : ROMA- La Cev, la Confederazione Europea, ha reso noto il ranking per nazioni aggiornato in base ai risultati conseguiti negli ultimi anni nelle competizioni per Club. Grosso balzo in avanti per le ...

Volley : A1 Femminile - Angeloni torna in Italia : firma per Pesaro : La società myCicero Volley Pesaro ha tesserato Veronica Angeloni , schiacciatrice, 31 anni, alta 187 cm, atleta che vanta diverse presenze in nazionale, numerose stagioni nella serie A1 Italiana, in ...

Volley : A2 Femminile - mercoledì sera si gioca la 28a giornata : ROMA - La Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 Femminile non si concede soste. mercoledì 7 marzo si scende in campo alle 20.30 per la 28a giornata di campionato. La LPM Mondovì deve difendere il ...

Volley : A2 Femminile - per Robin De Kruijf intervento al menisco in Olanda : CONEGLIANO , TREVISO, - La centrale dell' Imoco Conegliano Robin De Kruijf , alle prese con il recente infortunio al ginocchio sinistro, dopo le visite specialistiche che hanno evidenziato la temuta ...

Volley : A2 Femminile - Samantha Middleborn - un rinforzo per Chieri : Chieri , TORINO, - Un rinforzo importante in casa Fenera Chieri ' 76 , arriva Samantha Middleborn, centrale nata negli Stati Uniti, in possesso anche di passaporto britannico, classe 1990, 188 cm d'...

Volley : A1 Femminile - per Busto vittoria e quarto posto in solitaria : IL TABELLINO - UNET E-WORK Busto ARSIZIO - POMI' CASALMAGGIORE 3-1 , 22-25 25-14 25-15 25-18, UNET E-WORK Busto ARSIZIO: Bartsch 18, Berti 9, Diouf 21, Gennari 12, Stufi 8, Orro 2, Spirito , L, , ...

Volley : A1 Femminile - queste le date dei Play Off scudetto : ... Domenica 8 aprile, ore 17.00 Gara-3 Martedì 10 aprile, ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, Mercoledì 11 aprile, ore 20.30 , diretta streaming su raisport.rai.it e differita alle 22.30 su Rai Sport + ...

Volley femminile - Serie A1 – Busto Arsizio stende Casalmaggiore : le ragazze in rosa fuori dai playoff! Diouf e compagne quarte : Busto Arsizio ha sconfitto Casalmaggiore per 3-1 (22-25; 25-14; 25-15; 25-18) nel posticipo della 21^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Farfalle tornano al quarto posto in classifica, le ragazze in rosa sono invece matematicamente fuori dai playoff (Firenze festeggia l’ottavo posto): uno smacco incredibile per una squadra che non più tardi di due stagioni fa si laureava Campionessa d’Europa dopo aver vinto anche lo ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 21^ giornata - le migliori italiane : Egonu fa paura - sorelle Bosetti on fire : Nel weekend si è disputata la ventunesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile (stasera il posticipo tra Busto Arsizio e Casalmaggiore). Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane di questo turno. PAOLA Egonu. Semplicemente megagalattica. L’opposto trascina Novara mettendo a segno 30 pesantissimi punti che valgono la vittoria sul campo di Conegliano. Le Campionesse d’Italia sconfiggono le Pantere per ...