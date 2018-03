Syusy Blady : "Viviamo in una società maschilista in cui prevale la logica fallica. Serve una nuova mentalità. Anche in politica" : Si chiama Maurizia Giusti, ma è per tutti Syusy Blady. Nell'immaginario comune è legata a Patrizio Roversi, con cui ha viaggiato per vent'anni intorno al mondo, divenendo un'anticipatrice inconsapevole dei reality show. A fatica poi si è conquistata una sua indipendenza lontana dal piccolo schermo. Adesso vive a Bologna, si dedica al sito di Turisti per Caso, e ha fondato un altro portale che intreccia il viaggio al nostro ...