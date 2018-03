Violenza sessuale | palpeggia una carabiniera | arrestato a Milano

Roma - palpeggia donna su bus ma è una poliziotta/ Lei lo immobilizza e lo arresta per Violenza sessuale : Roma, palpeggia donna su bus ma è una poliziotta: lei lo immobilizza e lo arresta per violenza sessuale. Le ultime notizie: molestie avvenute a bordo dell'autobus della linea 64 dell'Atac(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 19:04:00 GMT)

Puglia - adulto adescava ragazze di 10-14 anni su Internet. Accusato di Violenza sessuale : L'uomo, un 41enne di Modugno, in provincia di Bari, era già in carcere per abusi su otto minori. Le nuove accuse fanno riferimento al periodo che precede l'arresto, durante il quale avrebbe adescato diverse minori usando soprattutto Whatsapp e Messenger.Continua a leggere

Ospite a casa di un parente - studentessa lo accusa di Violenza sessuale : Siena, 9 marzo 2018 - Una 21enne ha denunciato per violenza sessuale un parente che la ospitava in casa, un uomo di 59 anni, per qualche giorno di ferie nel senese. La studentessa si è presentata ieri ...

Caso Weinstein - saltato l’accordo per la vendita della compagnia del produttore accusato di molestie e Violenza sessuale : l’accordo finanziario/amministrativo “al femminile” per rilevare la The Weinstein Company è saltato. Lo rivela la capocordata dell’intera operazione finanziaria, Maria Contreras-Sweet. “Dopo aver firmato e iniziato la fase di verifica della conferma, abbiamo ricevuto informazioni deludenti sulla fattibilità del completamento di questa transazione”, ha spiegato la donna, responsabile dei rapporti con le piccole imprese durante l’amministrazione ...

Reggio Emilia - insegnante arrestato per Violenza sessuale su studentesse : Una delle sue vittime avrebbe meno di 14 anni: sarebbe stata anche legata. Nel fascicolo che riguarda il 65enne anche messaggi erotici e appostamenti per...

“Mi ha fatto bere - poi mi ha molestato”. Choc nel mondo della televisione. Guai per la star delle serie tv : l’accusa di Violenza sessuale arriva come una valanga sull’attrice : Lo avrebbe drogato per poi molestarlo sessualmente. Tutto mentre un complice riprendeva la scena. Questa la terribile accusa, a distanza di 20 anni dai fatti, rivolta a una delle star della serie cult anni ’90 ‘Melrose Place’, l’attrice Jamie Luner. A raccogliere la testimonianza di Anthony Oliver, allora 16enne e che solo recentemente ha deciso di denunciare l’accaduto alla polizia di Los Angeles, è TMZ. ...

Cristiana Capotondi a Domenica In/ Contro le molestie : "L'abuso e la Violenza sessuale non hanno genere" : Cristiana Capotondi, ospite a Domenica In, per parlare del delicato tema della violenza sulle donne e degli abusi di potere sul luogo di lavoro. Con lei anche la cantante Nina Zilli(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 06:14:00 GMT)

Caserta - sacerdote di 42 anni arrestato per Violenza sessuale. L’accusa : “Medievali e brutali riti esorcisti” : Un sacerdote del Casertano di 42 anni, è stato arrestato con L’accusa di aver compiuto “medievali e brutali riti esorcisti” su numerose donne, tra cui una minore e una giovane, le cui modalità – secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere – hanno concretizzato la realizzazione della violenza sessuale aggravata. Ai domiciliari sono finite altre tre persone, due delle quali sono genitori della minore vittima e un ...

