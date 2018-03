Violata una busta | sospesa la gara d' appalto al Cardarelli

L’ONU ha approvato una tregua a Ghouta orientale - già Violata : Dopo l'opposizione della Russia è stata infine firmata, ma poche ore dopo l'esercito di Assad ha ricominciato i bombardamenti The post L’ONU ha approvato una tregua a Ghouta orientale , già violata appeared first on Il Post.

Belgio - tribunale a Facebook : Violata legge su privacy - cancelli dati - : Per i giudici di Bruxelles il social network deve smettere di registrare i dati di degli utenti finché non si metterà in regola e distruggere le informazioni in suo possesso. Previsto una multa di ...