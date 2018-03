VIDEO Omar Visintin ed Emanuel Perathoner in trionfo a Mosca! L’Italia vede la Coppa del

Realizzato il primo aereo sottomarino : viaggia in aria e acqua [VIDEO] : Si chiama EagleRay XAV, ed è il primo veicolo senza pilota e ad ala fissa in grado di viaggiare sia in aria che in acqua: è stato Realizzato da ricercatori della North Carolina State University, che hanno pubblicato i loro risultati sulla Rivista di Ingegneria Oceanica. “Mantenere per lungo tempo una sorveglianza aerea consuma un sacco di energia“, dichiara Warren Weisler, uno dei ricercatori guidati da Matthew Bryant. ...