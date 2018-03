VIDEO Il brutto infortunio di Caterina Bosetti | il ginocchio si piega all’interno | urla

oasport

(Di domenica 11 marzo 2018)è incorsa in un bruttissimoin occasione del match che la sua Modena ha vinto contro Casalmaggiore. Durante l’incontro che ha chiuso la regular season, la schiacciatrice ha subito una grave torsione delsinistro che si èto all’interno ricadendo dalla schiacciata che ha consegnato alle emiliane la vittoria nel quarto set.di dolore per la 24enne che è stata prontamente soccorsa ed è stata trasportata all’Ospedale di Modena. Nelle prossime ore verrà chiarita l’entità dell’ma la sensazione è chedovrà restare ferma a lungo: a rischio tutta l’estate in azzurro che culminerà con i Mondiali. Di seguito ildell’. (foto Valerio Origo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ...