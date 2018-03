Video Gol Juventus-Udinese 2-0 | Highlights e Tabellino Serie A 11-3-2018

lanotiziasportiva

(Di domenica 11 marzo 2018) Risultato Finale2-0: Cronaca eGol Dybala 28^ GiornataA 11 Marzo. All’Allianz Stadium lasconfigge agevolmente l’di Oddo grazie ad una doppietta di Paulo Dybala: il risultato finale è 2-0. Partita sostanzialmente mai in bilico, con i bianconeri che dominano in lungo ed in largo per tutto l’arco della partita, nonostante in campo ci siano le cosiddette “seconde linee”.In attesa del Napoli, è sorpasso in classifica. Allegri, però, dimostra di aver fatto delle scelte giuste sostanzialmente tutti i reparti, con un po’ di turn-over che ha l’obiettivo di far rifiatare i titolari. I vari Rugani, Sturaro, Marchisio e De Sciglio dimostrano di essere sempre pronti per ritagliarsi uno spazio importante, sebbene i minuti a loro disposizione sono sempre stati pochi in stagione. La Joya, allora, prende in ...