Video Gol Inter-Napoli 0-0 | Highlights e Tabellino Serie A 25-02-2018

Diretta/ Inter-Napoli (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Insigne sfiora il gol col pallonetto : Diretta Inter-Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al Meazza di Milano domenica 11 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:20:00 GMT)

Video Gol Genoa-Milan 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 25-02-2018 : Risultato Finale Genoa-Milan 0-1: Cronaca e Video Gol André Silva 27° Giornata Serie A 11 Marzo 2018 Partita a rischio rinvio fino all’ultimo, poi la decisione della Lega: si gioca. Partita priva di emozioni, scialba e piatta, primo e secondo tempo con pochissime emozioni, poi sul finale Andrè Silva timbra il cartellino al 94′ minuto, Genoa-Milan 0-1, il portoghese, primo gol in Serie A batte Perin e regala i tre punti i ...

Video Gol Bologna-Atalanta 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 11-03-2018 : Risultato Finale Bologna-Atalanta 0-1: Cronaca e Video Gol De Roon, 28^ Giornata Serie A 11 Marzo 2018. Vittoria preziosa, in trasferta, per l’Atalanta. Al Dall’Ara, Bologna battuto 1-0 nella 28^ giornata di Serie A grazie a un guizzo di De Roon solo nel finale dei nerazzurri. Ora la Dea si ritrova a 3 lunghezze da Milan e Sampdoria, insieme al sesto posto sull’ultimo gradino che vale un pass per la prossima Europa ...

Diretta / Fermana Reggiana (risultato live 0-0) info streaming Video e tv : gli ospiti sfiorano il gol con Bovo : Diretta Fermana Reggiana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I granata sognano di salire ancora in quota promozione(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:42:00 GMT)

Cagliari-Lazio - gol Immobile - rete ‘alla Ibrahimovic’ : è già la più bella della stagione [Video] : Cagliari-Lazio, gol Immobile, emozioni clamorose nella gara di campionato tra Cagliari e Lazio. Sardi in vantaggio dopo 25 minuti con Pavoletti, che segna in ribattuta dopo che Han aveva colpito la traversa. La Lazio pareggia 10 minuti dopo, grazie ad una sfortunata autorete di Ceppitelli. Nel secondo tempo un rigore di Barella ed un eurogoal di Immobile fissano la partita sul 2-2. Proprio quello dell’attaccante può essere definito come il ...

Video Gol Cagliari-Lazio 2-2 : Highlightes e Tabellino Serie A 11-3-2018 : Risultato finale Cagliari-Lazio 2-2: Cronaca e Video Gol Pavoletti, aut. Ceppitelli, Barella rig., Immobile, 28^ giornata Serie A, 11 Marzo 2018 Alla Sardegna Arena di Cagliari arriva un rocambolesco pareggio, 2-2 è il risultato finale tra i padroni di casa e la Lazio di Simone Inzaghi. Nella partita del ricordo di Astori i rossoblù hanno ottenuto un punto buono contro una squadra nettamente più superiore, la Lazio conferma il suo periodo ...

Video Gol Juventus-Udinese 2-0 : Highlights e Tabellino Serie A 11-3-2018 : Risultato Finale Juventus-Udinese 2-0: Cronaca e Video Gol Dybala 28^ Giornata Serie A 11 Marzo 2018. All’Allianz Stadium la Juventus sconfigge agevolmente l’Udinese di Oddo grazie ad una doppietta di Paulo Dybala: il risultato finale è 2-0. Partita sostanzialmente mai in bilico, con i bianconeri che dominano in lungo ed in largo per tutto l’arco della partita, nonostante in campo ci siano le cosiddette “seconde ...

DIRETTA/ Triestina Vicenza (risultato live 0-0) streaming Video e tv : veneti in crescita - ma i gol non ci sono : DIRETTA Triestina Vicenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro fra nobili decadute nel girone B di Serie C(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:11:00 GMT)

Autogol Crotone-Sampdoria : Silvestre-Viviano - mai vista una cosa del genere [Video] : Autogol Crotone-Sampdoria: Silvestre-Viviano, mai vista una cosa del genere. Si è conclusa la gara valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A, dominio da parte del club calabrese che vola verso la salvezza. Successo grazie alla doppietta di Trotta, al gol di Stoian e ad un’autorete clamorosa, per Giampaolo non basta Zapata. Autogol clamoroso nel secondo tempo, frittata Silvestre-Viviano, non si è mai vista una cosa del genere in ...

DIRETTA / Cagliari Lazio (risultato live 2-1) info streaming Video e tv : Barella in gol su rigore : DIRETTA Cagliari Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancocelesti devono riscattare la sconfitta di sabato scorso contro la Juventus(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:25:00 GMT)

Video/ Prato Pro Piacenza (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 29^ giornata) : Video Prato Pro Piacenza (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata della Serie C. Ai lanieri basta la rete di Ceccarelli firmata al 58'.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:22:00 GMT)

Juventus-Udinese - gol Dybala : gioiello su punizione dell’argentino ‘alla Del Piero’ [Video] : Juventus-Udinese, gol Dybala – Si sta giocando la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus ed Udinese che hanno regalato già grosse emozioni. Prima della partita brividi per il minuto di silenzio, lacrime da parte di Buffon e di De Sciglio. Poi parola al campo e la Juventus passa in vantaggio, punizione perfetta da parte di Dybala, per l’argentino rete ‘alla Del Piero’. Juventus-Udinese, gol ...

Diretta / Cagliari Lazio (risultato live 0-0) info streaming Video e tv : Radu rischia l'autogol : Diretta Cagliari Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancocelesti devono riscattare la sconfitta di sabato scorso contro la Juventus(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:10:00 GMT)

DIRETTA / Sudtirol Renate (risultato live 0-0) streaming Video e tv : gol annullato al Sudtirol : DIRETTA Sudtirol-Renate: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 11 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:57:00 GMT)