Video Gol Cagliari-Lazio 2-2 | Highlightes e Tabellino Serie A 11-3-2018

Video Gol Juventus-Udinese 2-0 : Highlights e Tabellino Serie A 11-3-2018 : Risultato Finale Juventus-Udinese 2-0: Cronaca e Video Gol Dybala 28^ Giornata Serie A 11 Marzo 2018. All’Allianz Stadium la Juventus sconfigge agevolmente l’Udinese di Oddo grazie ad una doppietta di Paulo Dybala: il risultato finale è 2-0. Partita sostanzialmente mai in bilico, con i bianconeri che dominano in lungo ed in largo per tutto l’arco della partita, nonostante in campo ci siano le cosiddette “seconde ...

DIRETTA/ Triestina Vicenza (risultato live 0-0) streaming Video e tv : veneti in crescita - ma i gol non ci sono : DIRETTA Triestina Vicenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro fra nobili decadute nel girone B di Serie C(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:11:00 GMT)

Autogol Crotone-Sampdoria : Silvestre-Viviano - mai vista una cosa del genere [Video] : Autogol Crotone-Sampdoria: Silvestre-Viviano, mai vista una cosa del genere. Si è conclusa la gara valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A, dominio da parte del club calabrese che vola verso la salvezza. Successo grazie alla doppietta di Trotta, al gol di Stoian e ad un’autorete clamorosa, per Giampaolo non basta Zapata. Autogol clamoroso nel secondo tempo, frittata Silvestre-Viviano, non si è mai vista una cosa del genere in ...

DIRETTA / Cagliari Lazio (risultato live 2-1) info streaming Video e tv : Barella in gol su rigore : DIRETTA Cagliari Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancocelesti devono riscattare la sconfitta di sabato scorso contro la Juventus(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:25:00 GMT)

Video/ Prato Pro Piacenza (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 29^ giornata) : Video Prato Pro Piacenza (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata della Serie C. Ai lanieri basta la rete di Ceccarelli firmata al 58'.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:22:00 GMT)

Juventus-Udinese - gol Dybala : gioiello su punizione dell’argentino ‘alla Del Piero’ [Video] : Juventus-Udinese, gol Dybala – Si sta giocando la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus ed Udinese che hanno regalato già grosse emozioni. Prima della partita brividi per il minuto di silenzio, lacrime da parte di Buffon e di De Sciglio. Poi parola al campo e la Juventus passa in vantaggio, punizione perfetta da parte di Dybala, per l’argentino rete ‘alla Del Piero’. Juventus-Udinese, gol ...

Diretta / Cagliari Lazio (risultato live 0-0) info streaming Video e tv : Radu rischia l'autogol : Diretta Cagliari Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancocelesti devono riscattare la sconfitta di sabato scorso contro la Juventus(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:10:00 GMT)

DIRETTA / Sudtirol Renate (risultato live 0-0) streaming Video e tv : gol annullato al Sudtirol : DIRETTA Sudtirol-Renate: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 11 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:57:00 GMT)

Oggi ha vinto il calcio - GRAZIE DAVIDE ASTORI - tutti fermi al 13' ed il gol di Hugo [FOTO E Video] : 1/13 Foto Twitter Fiorentina ...

Video/ Arzachena Carrarese (1-3) : highlights e gol della partita (Serie C 29^ giornata) : Video Arzachena Carrarese (1-3): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata di Serie C. Tavano in tripletta firma il trionfo della squadra toscana. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:02:00 GMT)

Video/ Giana Erminio Livorno (0-2) : highlights e gol della patita (Serie C 29^ giornata) : Video Giana Erminio Livorno (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata di Serie C. I granata tornano a vincere grazie a Murilo.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:56:00 GMT)

Video/ Cuneo Olbia 0-0) : highlights e gol della partita (Serie C 29^ giornata) : Video Cuneo Olbia (risultato finale 0-0): highlights della partita nella 29^ giornata di Serie C. E' pareggio a reti bianche al Fratelli Paschiero: i sardi rimangono settimi.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:50:00 GMT)

Video/ Palermo Frosinone (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata) : Video Palermo Frosinone (1-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 30^ giornata. Alla compagine siciliana basta la rete di Gnahore firmata al 47' del match.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:34:00 GMT)

Video/ Venezia Ascoli (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata) : Video Venezia Ascoli (1-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 30^ giornata. A decidere la sfida al Penzo la rete di Geijo, firmata su rigore al 47'.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:32:00 GMT)