VICTORIA ZINNY Chi è la moglie di Remo Girone? Dall' incontro al primo bacio | amore senza

REMO GIRONE / "Con VICTORIA ZINNY non ho mai smesso di sorridere" (Domenica In) : REMO GIRONE continua a far parlare di sé grazie al suo attuale ruolo nella fiction Furore - Capitolo secondo: a Domenica In per raccontare la sua vita sentimentale con la moglie. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:09:00 GMT)