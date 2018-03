Viaggi : c'era una volta il last minute - adesso non c'è più : Ogni momento, si sa, è buono per staccare la spina, fare le valigie e ricaricare le pile, mettendo in pausa la vita quotidiana e qualche stress lavorativo di troppo. Quale migliore occasione, quindi, ...

Viaggio della speranza per guarire dalla leucemia - recuperati in mare tre fratelli libici : Un piccolo gommone nel mare scuro della notte. A bordo 200 litri di benzina e tre giovani uomini, tre fratelli. Uno, il più piccolo, si chiama Allah, non ha ancora 14 anni ed è malato: ha la leucemia. Ieri i tre fratelli, libici originari di una piccola città a sud di Tripoli, sono partiti dalla Libia, da soli, su quel piccolo gommone affrontando ...

Artico : Viaggio interattivo come esploratori sui ghiacci : Orsi bianchi, trichechi, calotte ghiacciate, sommergibili: il Polo Nord ‘trasloca’ a Milano, grazie alla mostra interattiva ‘Artico – viaggio interattivo al Polo Nord’, all’Universita’ Bicocca fino al 31 maggio. Ideata e realizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), l’esposizione guida i visitatori alla scoperta di questa regione cruciale per il futuro del nostro pianeta, attraverso ...

Nuovo Boeing Business Jet : ecco come Viaggi sei veramente tanto ricco : Forse avete già sentito parlare del Nuovo 737 MAX 7, terzo ed ultimo componente della famiglia Boeing che presto potrete testare a bordo di numerosi voli di linea. È un po’ meno probabile, invece, che conosciate il suo lussuosissimo e più piccolo fratello: il Nuovo Boeing 737 Business Jet, pensato per l’uso privato di una clientela più che esclusiva. In pratica un vero appartamento a cinque stelle, per volare con tutti i comfort necessari. ...

Nuovo Boeing Business Jet : ecco come Viaggi sei sei veramente tanto ricco : Forse avete già sentito parlare del Nuovo 737 MAX 7, terzo ed ultimo componente della famiglia Boeing che presto potrete testare a bordo di numerosi voli di linea. È un po’ meno probabile, invece, che conosciate il suo lussuosissimo e più piccolo fratello: il Nuovo Boeing 737 Business Jet, pensato per l’uso privato di una clientela più che esclusiva. In pratica un vero appartamento a cinque stelle, per volare con tutti i comfort necessari. ...

Artico a Milano - Viaggio interattivo dalla Bicocca al Polo Nord : Milano, 7 mar. (AdnKronos) - Un’esplorazione interattiva alla scoperta dell’Artico dedicata alle scuole e al territorio. In occasione delle celebrazioni per il Ventennale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'Ateneo ospita la mostra 'Artico – viaggio interattivo al Polo Nord', ideata e re

L’Artico a Milano : Viaggio interattivo dalla Bicocca al Polo Nord : Un’esplorazione interattiva alla scoperta delL’Artico dedicata alle scuole e al territorio. In occasione delle celebrazioni per il Ventennale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Ateneo ospita la mostra “Artico – viaggio interattivo al Polo Nord”, ideata e realizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). L’esposizione è strutturata come una visita alla scoperta della regione artica e ha l’obiettivo di ...

Viaggi & Turismo : Pasqua alla Fattoria del Colle per rigenerare corpo e mente : Un ponte lungo di Pasqua per rigenerare corpo e mente nel cuore della Valdorcia, a Trequanda, un borgo antico in cui il tempo sembra essersi fermato. Siamo alla Fattoria del Colle di Donatella Cinelli Colombini e l’occasione per vivere quattro giorni all’insegna del total relax arriva con una proposta destinata a conquistare il cuore dei winelovers e non solo. Visite guidate al corpo della cinquecentesca villa che fu rifugio dell’amore segreto ...

Gondo - Viaggio nella miniera dei bitcoin e delle criptovalute a due passi dall’Italia : Siamo a Gondo, 78 abitanti o forse meno, a 1.359 metri sulle Alpi svizzere, appena dopo il confine italiano. Un tempo qui c'erano le miniere d'oro e per duecento anni centinaia di minatori hanno scavato nelle viscere della montagna...

TV - RAI5 : Viaggio in Antartide - sulle orme del pinguino imperatore : Un viaggio alla scoperta del Continente bianco, uno degli ambienti più ostili e allo stesso tempo magici del Pianeta. È la serie in prima visione “Antartide”, in onda da domenica 4 marzo alle 21.15 su RAI5. Agli antipodi del nostro Pianeta, le regioni polari appaiono incontaminate. Eppure anche in queste terre ostili e lontane, la flora e la fauna oggi sono minacciate. In ciascun episodio, un team di naturalisti e ricercatori cerca di ...

Gondo - Viaggio nella miniera dei bitcoin e delle criptovalute a due passi dall’Italia : Siamo a Gondo, 78 abitanti o forse meno, a 1.359 metri sulle Alpi svizzere, appena dopo il confine italiano. Un tempo qui c'erano le miniere d'oro e per duecento anni centinaia di minatori hanno scavato nelle viscere della montagna...

Gondo - Viaggio nella miniera dei bitcoin e delle criptovalute a due passi dall’Italia : Siamo a Gondo, 78 abitanti o forse meno, a 1.359 metri sulle Alpi svizzere, appena dopo il confine italiano. Un tempo qui c'erano le miniere d'oro e per duecento anni centinaia di minatori hanno scavato nelle viscere della montagna...

Così la scienza minaccia l'uomo. A Roma una mostra sul futuro della nostra specie. Viaggio verso la frontiera dell'intelligenza artificiale : La terza rivoluzione industriale, quella dettata dalle nuove tecnnologie, ha modificato profondamente e nel giro di pochi anni l'esistenza umana. Un processo inarrestabile che continuerà senza tregua ...

La crociera del futuro : in Viaggio sulla nuova Msc Seaside : «Venga, si sieda qui accanto a me». Scusi sa, ritrovarsi con Sophia Loren nella suite di una super nave da crociera a Miami, sono un pochino emozionata… «Ah, ma anch’io». Non esageriamo. «Ma è così. Una nave così bella, un ambiente nuovo, mi emoziono. E la devo ancora visitare a fondo. Sono arrivata in ritardo, giù c’era la polizia, i controlli, sa, con Trump…». Giù sulla banchina, oltre alla polizia c’è una elegantissima coda di signore e ...