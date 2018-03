calcioweb.eu

: #Vertonghen ‘umilia’ la #Juventus: “non vince mai in Europa” - CalcioWeb : #Vertonghen ‘umilia’ la #Juventus: “non vince mai in Europa” -

(Di domenica 11 marzo 2018)‘umilia’ la, parole pesanti da parte del calciatore del Tottenham al ‘Daily Mail’: “Chiellini ci considera ingenui? Forse, ma loro non hanno mai vinto la Champions League mentre il Barcellona e altre squadre che giocano come vogliamo giocare noi sì. Hanno vinto tanti Scudetti, sono ancora in Champions League e ovviamente sono una grande squadra ma giocano un tipo di calcio che non vogliamo giocare e credo che il nostro stile sia migliore”. La partita Tottenham-non è ancora finita, polemiche clamorose dopo la qualificazione dei bianconeri. L'articolo‘umilia’ la: “nonmai in Europa” sembra essere il primo su CalcioWeb.