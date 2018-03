Valspar Championship | Woods punta titolo

Golf - Valspar Championship : Woods secondo e in grande forma : Tiger Woods si conferma in grande forma. L'ex numero 1 del mondo è salito dall'ottavo al secondo posto con 138 colpi , 70 68, -4, , a due lunghezze dal leader canadese Corey Conners , 136 " 67 69, -6, , al termine del secondo giro del Valspar Championship ,...

Pga Tour : Tiger Woods piace e vola alto nel Valspar championship : Roma, 9 mar. , askanews, Tiger Woods, autore di una prova piuttosto convincente, è all'ottavo posto con 70 , -1, colpi nel valspar championship , PGA Tour, sul percorso del Copperhead Course , par 71, ...

Golf - PGA Tour 2018 : Corey Conners guida il Valspar Championship al termine del primo round : Il PGA Tour continua la sua stagione nella splendida\Florida. Via infatti al Valspar Championship 2018 (montepremi 6,5 milioni di dollari), torneo in corso d’opera sul percorso par 71 dell’Innisbrook Resort di Palm Harbor (Florida, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo in testa Corey Connors. Il canadese ha chiuso la prima giornata con il punteggio di -4 (67 colpi), una lunghezza meglio dei suoi più immediati inseguitori ...

Pga tour : Tiger Woods al Valspar Championship per il Masters : Roma, 7 mar. , askanews, Tiger Woods, ben determinato a presentarsi nelle migliori condizioni possibili al Masters , 5-8 aprile, , primo major stagionale, scenderà in campo in due tornei consecutivi ...

Golf : Valspar Championship cala suoi assi : Nel field anche big mondiali del calibro di Jordan Spieth , numero 4 al mondo, , Rory McIlroy, Sergio Garcia, Justin Rose, Henrik Stenson, Patrick Reed, Matthew Fitzpatrick e Ross Fisher. Senza ...

