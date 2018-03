Vaccini | ‘un check-up per l’Italia’ | forum per la promozione e la prevenzione della salute

meteoweb.eu

(Di domenica 11 marzo 2018) È scaduto sabato 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. E domani 12 marzo le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini. Il tema dei, che sta creando uno stato di tensione in molte famiglie italiane, sarà al centro delmedico-scientifico ”Un-Up per l’Italia”, nell’ambitotavola rotonda ”Laal primo posto –”, in programma martedì 13 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Grand Hotel Parco dei Principi. L’evento è organizzato dalla ”Fondazione Biagio Agnes”, presieduta da Simona Agnes, con il Patrocinio del MinisteroRegione Lazio. Con questa iniziativa parte un format di ...