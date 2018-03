Vaccini | ultima chiamata La Regione regala 10 giorni

Vaccini - Provincia di Trento : le sanzioni scatteranno quando saranno ultimate le procedure : In merito all’obbligo vaccinale la Provincia di Trento, ricordando che la legge deve essere rispettata, comunica che “le sanzioni a carico degli inadempienti scatteranno per tutti nello stesso momento, una volta che l’Azienda sanitaria avrà ultimato i colloqui in corso con i genitori e i tutori dei minori non conformi agli obblighi vaccinali. In questo momento l’Azienda sanitaria, seguendo il programma pianificato di colloqui, ...

Ultima chiamata per i Vaccini. Domani scadono i termini per i bimbi a scuola : Entro il 10 marzo le famiglie che hanno presentato l'autocertificazione devono documentare di aver provveduto a far vaccinare i figli. Ma le porte delle scuole non si chiuderanno in automatico -

Vaccini - Italia ancora ultima L'anno nero del morbillo : Roma Cronaca di un'epidemia annunciata. Il 2017 resterà negli annali della salute degli Italiani come L'anno nero del morbillo con oltre 5.000 casi e 4 decessi attribuiti al virus. La causa è ...

Vaccini - ultima chiamata per 1600 famiglie : TRENTO . Iniziano oggi i colloqui per i 1600 genitori di bambini tra 0 e 6 anni che, in Trentino, hanno deciso di non vaccinare i propri figli. Si andrà avanti fino alla fine maggio. Se questi ...

Vaccini - Italia ultima in Europa : allarme morbillo : Italia fanalino di coda della zona euro per vaccinazioni. Il Belpaese è all’ultimo posto per quelle obbligatorie, ma a preoccupare è l’allarme morbillo con un boom di contagi nel 2017: oltre 5mila casi (dei quali 4 mortali), un dato quasi sei volte superiore a quello registrato nel 2016 (843). Secondo i dati Ocse consultati dall’Adnkronos il tasso di vaccinazione dei bambini Italiani contro difterite-tetano-pertosse nel 2015 si ...

