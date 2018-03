Vaccini obbligatori | il diktat dei presidi | I bimbi non regola non potranno entrare

Vaccini obbligatori e termini scaduti : cosa fare se si è in ritardo : I Vaccini per entrare a scuola dovevano essere fatti entro oggi. Da lunedì si rischia di non poter far andare a scuola i bambini non vaccinati. I genitori dovevano presentare la documentazione richiesta entro oggi. Ad oggi si stima che siano 30mila i soggetti non ancora in regola con l’obbligo dei Vaccini. Va detto subito […] L'articolo Vaccini obbligatori e termini scaduti: cosa fare se si è in ritardo proviene da Scuolainforma.

Vaccini obbligatori - 30mila bimbi non in regola : dal 10 marzo a rischio l'ammissione a scuola : Stime provvisorie parlano di 30mila bambini dagli 0 ai 6 anni non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Domani, sabato 10 marzo, scade il termine ultimo previsto dalla legge, oltre il quale i bambini privi di copertura vaccinale probabilmente non potranno più frequentare gli asili nido e scuole materne a cui sono iscritti.

Vaccini obbligatori - in Piemonte 40 mila alunni non in regola : Vaccini: le Asl stanno terminando la verifica dei dati ma ad oggi, con buona approssimazione, risulta che 40 mila minori non sono ancora in regola con le vaccinazioni obbligatorie disposte dal decreto ...

Vaccini obbligatori - dopo il 10 marzo scattano i provvedimenti per gli studenti senza certificato : Gli inadempienti vedranno i figli esclusi da asili nido e materne e saranno soggetti a sanzioni. L'iter sarà diverso per Veneto, Lombardia e Lazio

Vaccini obbligatori - dopo il 10 marzo scattano i provvedimenti per gli studenti senza certificato : Niente più indugi. Il 10 marzo è davvero il termine ultimo per la presentazione agli istituti scolastici della documentazione che certifica lo stato vaccinale dei minori, dopodiché per gli inadempienti scatteranno i provvedimenti nei termini previsti dalla legge. In assenza di qualsiasi documento di avvenuta vaccinazione o anche solo di una prova di prenotazione per effettuarla, gli asili nido e le scuole materne dovranno provvedere a escludere ...

Vaccini : certificazioni obbligatorie per legge nelle scuole [INFO e DETTAGLI] : Fissato il termine ultimo per la presentazione delle certificazioni dei Vaccini obbligatori nelle scuole. Entro il 10 Marzo, i genitori dei bimbi regolarmente iscritti alle scuole dovranno presentare la certificazione che attesti l’avvenuta vaccinazione di anti-poliomielitico, anti-difterico, anti-tetanico, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenza e tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite ed anti-varicella ...

Elezioni - Renzi : “Vaccini? Smettiamola. Tra Salvini e Raggi dibattito allucinante - è incivile discutere l’obbligatorietà” : “Continuare a utilizzare il tema dei vaccini in campagna elettorale è inciviltà. Facciamo un patto: noi di non parlarne, voi di smettere di dire castronerie per mettere in discussione il principio di obbligatorietà”. Così Matteo Renzi, alla presentazione del programma del Pd a Bologna: “E’ in corso un dibattito allucinante sui vaccini – ha detto – dove Salvini, in una strana corrispondenza d’amorosi sensi con ...

Vaccini : commissario Ue - obbligatorietà protegge salute bambini : Vorrei dire molto apertamente: l'Italia ha deciso di introdurre la vaccinazione obbligatoria ed è in linea con le decisioni dell'Oms, in linea con la scienza, in linea con la possibilità di ...

Vaccini - commissario Ue : l’obbligatorietà protegge la salute dei bambini : Riguardo alla questione della vaccinazione in Italia, “sono molto preoccupato per una situazione in cui alcuni politici utilizzano questioni molto rilevanti di salute pubblica in campagna elettorale. Vorrei dire molto apertamente: l’Italia ha deciso di introdurre la vaccinazione obbligatoria ed è in linea con le decisioni dell’Oms, in linea con la scienza, in linea con la possibilità di proteggere la salute dei bambini“. ...

Grasso : necessario mantenere obbligatorietà Vaccini : Roma, 23 gen. (askanews) 'Personalmente ritengo necessario mantenere l'obbligatorietà dei vaccini, affiancata da una costante e trasparente informazione sulla vaccinovigilanza, fino a quando non ...

La Consulta spiega perché ha detto sì ai Vaccini obbligatori : Roma, 18 gen. (askanews) 'La scelta del legislatore statale non può essere censurata sul piano della ragionevolezza per aver indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera ...

#Corrierelive - Di Maio : "Vaccini? Obbligatori. E se la Rai resta così com'è - abolirei il canone" : Davide Casaleggio, che conoscevamo già prima, ha sviluppato questi sistemi e ci aiuta a tenere in piedi un sistema che è unico nella storia politica italiane e europea che permette ai cittadini di ...

Di Maio a #Corrierelive : «Se la Rai resta così - il canone non serve. I Vaccini? Obbligatori» : Il capo politico dei Cinque Stelle: «Se Fontana fosse nella mia coalizione, lo avrei fermato: Berlusconi dice di essere moderato e poi tiene uno del Ku Klux Klan». Sui vaccini: «Sono per l’obbligatorietà, come nel resto d’Europa»

Vaccini - Di Maio : "Obbligatori come in Ue" : Vaccini, Di Maio: "Obbligatori come in Ue" Con un Governo M5S "i Vaccini saranno obbligatori come nel resto d'Europa. Noi abbiamo presentato la proposta di legge Taverna. Non ho mai detto di essere contro l'obbligatorieta' dei Vaccini, noi siamo per rendere l'obbligatorieta' omogenea al resto dell'Europa".