UN SINDACO SENZA PARTITO

I moderati hanno l'intesa. Ma non sul candidato-SINDACO - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : "Vogliamo importare anche nel capoluogo " dice Matarrelli " una stabilità politica che manca da anni. Solo se cresce Brindisi può crescere realmente l'intera provincia". Ultima modifica: 4 marzo 2018

Neve e gelo a Piglio (FR) - il SINDACO : fondamentale la presenza della Protezione Civile : “Non sono mai sufficienti le parole di stima ed ammirazione che si possono dire per l’intensa ed ammirabile attività che svolgono i volontari della Protezione Civile, che si adoperano per far fronte a quelle situazione di disagio e pericolo dovute alle calamità naturali, come quest’ultima dell’intensa nevicata e gelo dei giorni scorsi”. Con queste parole il Primo Cittadino di Piglio Mario Felli, ha voluto ringraziare il gruppo locale di ...

Cosenza - i cittadini rischiano di pagare a Equitalia i debiti del SINDACO di Forza Italia. Il suo legale : “Faremo appello” : Saranno i cosentini a pagare i debiti personali del sindaco Mario Occhiuto, esponente di Forza Italia, lo stesso partito che ha ricandidato suo fratello, Roberto, capolista nel listino alla Camera. debiti personali per un milione e 770 mila euro di tasse non pagate da Occhiuto e che Equitalia ha tentato invano di recuperare pignorando lo stipendio del primo cittadino di Cosenza. Per quattro anni, infatti, le comunicazioni di Equitalia non sono ...

Il paese senza tasse né migranti. “Con il SINDACO leghista viviamo bene” : «Se siamo ancora vivi è grazie a Matteo», dicono quasi tutti. E non capisci. Primo: di quale Matteo stanno parlando? Secondo: perché sarebbero dovuti morire? Pontinvrea, 870 residenti, 15 chilometri dal mare, ceramiche, sentieri di montagna, profumo di camini accesi, entroterra ligure che sa ancora di Piemonte. Con quella faccia un po’ così, insom...

Freddo polare - il SINDACO ordina l'arresto dei senzatetto : "E' per il loro bene" : Decisione singolare ma forse doverosa quella presa dal sindaco di Etterbeek, comune della Regione capitale di Bruxelles, in Belgio. Come racconta EuropaToday, il primo cittadino ha deciso...

Il cordoglio del SINDACO Occhiuto e della città di Cosenza per la tragedia familiare di Rende : Il sindaco Mario Occhiuto esprime profonda commozione per il gravissimo fatto di cronaca che ha turbato il territorio nel giorno in cui la città capoluogo celebrava la sua Santa patrona. "Silenzio e ...

T.Imerese : SINDACO - vertice al Mise ma senza risposte pronti a protesta : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - "Dopo i rinvii degli ultimi mesi auspichiamo che l'incontro fissato al Mise per il prossimo 19 febbraio possa caratterizzarsi per concretezza e contenuti. Non è più il tempo delle dichiarazioni di circostanza, dei buoni propositi e delle promesse". A dirlo è il sindaco

Imperia - il SINDACO inventa una strada per dare la residenza a un senzatetto : «Nessuno deve vivere in un garage o per strada, qua a Pompeiana». Pasquale Restuccia, sindaco di un Comune in provincia di Imperia, la pensa così. E, per aiutare un senzatetto quarantenne che abitava in un’autorimessa, in paese, ha istituito una strada, Largo Comunale, «territorialmente non esistente». In questo modo, l’homeless può avere una residenza e, così, accedere a servizi sociali e partecipare al bando per l’assegnazione di un ...

Quel portavoce del SINDACO Pd super pagato senza aver titolo : Per un politico la comunicazione è importante, nessuno lo mette in dubbio. Nel tempo della piena rivoluzione digitale, dei social e del ruolo pervasivo dei media, investire in comunicazione è ormai fondamentale per chi ricopre ruoli amministrativi e politici. Ne sa qualcosa il sindaco di Padova, il pd Sergio Giordani, che ha deciso di dotarsi di un collaboratore fidato per il fondamentale ruolo di portavoce e per i rapporti con la stampa.Tutto ...

Lampedusa - suicida un giovane migrante. Il SINDACO : "Restano qui per mesi senza far niente - così arrivano all'esasperazione" : Il cadavere è stato trovato questa mattina, ma i carabinieri stanno cercando di capire quando sia avvenuto il decesso

Napoli resta senza bus e metro e il SINDACO insulta gli autisti : Napoli - Per una vita intera l'ha evocata per demonizzare gli altri, stavolta la «macchina del fango» la attribuiscono a lui. A Luigi de Magistris, sindaco sull'orlo di una crisi di nervi (e politica) per lo sfascio in cui versa il trasporto pubblico locale. L'Azienda napoletana mobilità versa in uno stato di coma vigile: oltre 200 milioni di euro di debiti e una richiesta di concordato preventivo presentata ...

Ilva - Emiliano e il SINDACO di Taranto : “Senza modifica del decreto sul piano ambientale non ritiriamo il ricorso al Tar” : La richiesta di sospensiva revocata il 29 dicembre? “Potrà essere reiterata”. Il ricorso al Tar contro il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che contiene il piano ambientale per Ilva? “Non verrà ritirato”. A 24 ore dal passo indietro rispetto alle mosse che secondo il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda rischiavano di sfociare nello spegnimento del siderurgico tarantino, il governatore pugliese Michele ...

Terni - Capodanno senza botti : C'è l'ordinanza del SINDACO : Terni Anche quest'anno niente botti e petardi, la notte di San Silvestro, per le strade di Terni: il sindaco Leopoldo di Girolamo ha infatti firmato per la terza volta consecutiva l'ordinanza di ...

Sicilia : SINDACO Avola - più sicurezza? Impossibile senza risorse (2) : (AdnKronos) - E i numeri parlano chiaro. "Ho ereditato un Comune in passivo di 21 milioni di euro - spiega Cannata - Siamo riusciti a rientrare ma rimaniamo comunque un Comune in pre-dissesto. Posso avere anche la deroga ad assumere vigili urbani ma se non ho risorse con cui pagarli è difficile che