Un Governo per l' Italia | cosa succederà nei prossimi giorni

Governo - Di Maio ci riprova : “Disposti a un confronto - i cittadini ci guardano”. E cita il presidente della Cei e De Gasperi : cita il presidente della Cei e Alcide De Gasperi, ma dice di voler “far nascere il primo Governo della Terza Repubblica, la Repubblica dei cittadini“. Luigi Di Maio, capo politico e candidato presidente dei Cinquestelle, insiste e lancia un nuovo appello alle altre forze politiche per un confronto che produca una collaborazione in Parlamento e la formazione di un esecutivo. Riprendendo le parole del presidente dei vescovi italiani, ...

M5S - Di Maio risponde ai vescovi : 'Faremo il possibile per formare un Governo vicino alla gente' : 'Politica vuol dire realizzare' diceva Alcide De Gasperi, ed è a questo che tutte le forze politiche sono state chiamate dai cittadini con il voto del 4 marzo. Più precisamente a realizzare quello ...

Luigi Di Maio : "De Gasperi diceva che politica vuol dire realizzare". L'appello per il Governo citando il leader Dc : Il leader M5S Luigi Di Maio lancia un nuovo appello per la formazione del governo e cita le parole di ieri del presidente della Cei, cardinale Angelo Bassetti."Faremo tutto il possibile per rispettare il mandato che ci hanno affidato. Mi auguro che tutte le forze politiche abbiano coscienza delle aspettative degli italiani: abbiamo bisogno di un governo al servizio della gente", scrive Di Maio dal blog, sottolineando: "Non abbiamo a cuore le ...

Parlamento - M5s al Governo con centrodestra?/ Prove di accordo per le presidenze con Di Maio : gli scenari : Parlamento, M5s al governo con centrodestra? Prove di accordo per le presidenze con Di Maio: gli scenari e le ultime notizie sul post-elezioni politiche.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Camera e Senato - l’elezione dei presidenti come speranza per un Governo. Totonomi : Toninelli - Romani - Carelli - Gelmini : “Ascoltare tutti“, “Aperti a tutti“. A scrivere sembra la stessa mano, ma i messaggi arrivano da mittenti diversi: da una parte il segretario della Lega Matteo Salvini e dall’altra il capo politico del M5s Luigi Di Maio. E in quel “tutti” ci sono anche loro, soprattutto mentre entrambi parlano dei presidenti delle Camere. L’elezione di chi guiderà le assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama ...

M5S - LUIGI DI MAIO : “SENZA DI NOI NIENTE Governo”/ Brunetta : “Aperti a dialogo”. Intesa con il centrodestra? : LUIGI Di MAIO su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:21:00 GMT)

Napoli - il Comune vicino al crac a causa del debito per la ricostruzione post sisma ’81. La salvezza nelle mani del Governo : Il futuro di Napoli nelle mani del governo. C’è poco tempo per evitare il dissesto. A rendere disastrosa una situazione già complicata è stata una sentenza pronunciata il 7 marzo dalle Sezione Unite della Corte dei conti, che hanno respinto in via definitiva il ricorso presentato dal Comune di Napoli contro una delibera della magistratura contabile campana che contestava all’ente di aver sforato nel 2016 il Patto di Stabilità. Questo perché non ...

La soluzione del filosofo Massimo Cacciari per il Governo : Roma, 10 mar. , askanews, 'Da questa disfatta il Pd potrebbe uscirne bene soltanto se ammettesse la sconfitta, riconoscesse la vittoria del Movimento 5 Stelle e si rendesse disponibile a sostenere un ...

Meloni - Fdi per Governo solo di c.destra : ANSA, - ROMA, 10 MAR - "Una pessima legge elettorale ha prodotto un Parlamento nel quale non c'è una chiara maggioranza di governo. Era tutto facilmente prevedibile. Per questo Fratelli d'Italia aveva ...

Governo - i due nomi di Sergio Mattarella per Palazzo Chigi : Luca Zaia e Carlo Cottarelli : Un mese, un mese e mezzo di tempo. Tanto il presidente Sergio Mattarella concederà ai partiti per dialogare e cercare un'intesa su una possibile piattaforma di Governo. Poi, se non ci saranno ...