' Un disonore nazionale' | 100 mln di sterline di aiuti tra UK e Arabia Saudita

(Di domenica 11 marzo 2018) ll controverso accordo ditra il Regno Unito e l'annunciato venerdì è stato etichettato come ''. Tra le proteste contro i rapporti della Gran Bretagna con lo Stato del Golfo, i ministri del governo hanno firmato un accordo didi 100 milioni dicon Riyadh. Il tutto sarebbe avvenuto in concomitanza con la visita del Principe ereditario Mohammed bin Salman a Londra questa settimana. Il governo ha descritto l'accordo come una 'nuova partnership a lungo termine' per migliorare i mezzi di sostentamento e promuovere lo sviluppo economico in alcuni dei paesi più poveri del mondo. Tuttavia, quest'ultimo è stato accolto con rabbia dai parlamentari dell'opposizione e dal settore degli, con gravi preoccupazioni espresse sul ruolo dell'nel conflitto nello Yemen....