Blastingnews

: Ultime pensioni anticipate 2018: novità uscita quota 100, arriva proposta Lega - ComeDoveQuandoN : Ultime pensioni anticipate 2018: novità uscita quota 100, arriva proposta Lega - TutteLeNotizie : Pensioni, ultime ad oggi 11/3 su Manovra Fornero e flessibilità - Blasting News - reportitaliano : Pensioni, ultime ad oggi 11/3 su Manovra Fornero e flessibilità -

(Di domenica 11 marzo 2018)ladelladi Matteo Salvini sulle100 e a41 e sull'abolizione della riforma delledi Elsa Fornero. In settimana, secondo quanto riporta Repubblica di oggi, 11 marzo, il Carroccio pubblicherà le linee guida da condividere con i partiti alleati. Il primo obiettivo è quello di assicurarecon il sistema delle quote dial ribasso in modo da arginare la legge Fornero. Il programma sulledella, fa notare Repubblica, va nella direzione esattamente opposta al monitoto in questa settimana da Bruxelles che ha sottolineato il rischio al quale si potrebbero trovare i conti pubblici italiani con le misure flessibili sullee sulle tasse.pensione anticipataoggi41 e100, quale? Due sono, nel dettaglio, i punti del programma della ...