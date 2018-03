Ue in pressing sul Pd | ' Appoggi il governo M5S'

MATTEO SALVINI COME LUIGI DI MAIO/ Su Governo pressing sul Pd : "Senza intesa politica si vota di nuovo" : MATTEO SALVINI sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Supervertice dello stato maggiore M5s. Con Di Maio anche Casaleggio : no a governi di unità nazionale - pressing sulla direzione Pd : Luigi Di Maio riunisce il suo nuovo gruppo parlamentare. Oltre trecento eletti, più di due terzi si affacceranno per la prima volta nel Palazzo. È l'ennesimo discorso della vittoria, che riceve una standing ovation prontamente rilanciata da tutti i profili social del Movimento 5 stelle. Chiede fiducia ("Fidatevi di me"), rivendicando per sé tutte le decisioni strategiche, a partire dalla nomina dei capigruppo Giulia Grillo e ...

Genitori in pressing sulla Fedeli : mantenere i maestri in Gae! : I Genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e primaria, preoccupati dell’evolversi della situazione dei maestri, decidono di intervenire nella questione. Il vorticoso susseguirsi di notizie frammentarie e confuse circa la vicenda dei docenti diplomati magistrali ha destato ansia e preoccupazione. Il contenzioso in atto con l’amministrazione ha finito per riversare i suoi effetti […] L'articolo Genitori ...

Salvo D'Angelo : Faccio pressing sulla Regione per avere risposte chiare su Birgi : L'assessore Falcone ha contattato subito l'assessore Sandro Pappalardo, con delega al Turismo, e avrebbe poi contattato l'assessore all'Economia, Gaetano Armao. L'idea è quella di costituire un ...

Il pressing dell'Italia sull'Europa per riaprire le porte alla Turchia : 'Desideriamo la piena adesione all'Unione Europea'. Il presidente e leader turco Recep Tayyp Erdogan lo ha ribadito anche alla vigilia del viaggio a Roma. E l'Italia, nella tradizione di tutti i ...

DIRETTA/ Chievo Inter Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : pressing nerazzurro : DIRETTA Chievo Inter Primavera, info streaming video e DIRETTA tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la diciottesima giornata del campionato 1(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 14:44:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Lautaro Martinez : pressing nerazzurro sul gioiello argentino (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la squadra meneghina si è messa sulle tracce del giovane talento albiceleste Lautaro Martinez(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 11:01:00 GMT)

Calciomercato Inter - l'agente di Pastore in pressing sul PSG : l'agente del fantasista argentino - riporta 'Rai Sport' - nel weekend sarà a Parigi per tentare di convincere la dirigenza del PSG a privarsi del giocatore, anche se l'operazione per riportare in ...

Inter-Sabatini - Sabatini in pressing sul Psg. De Laurentiis rilancia per Politano : Sognando Pastore. Gli ultimi giorni di calciomercato saranno particolarmente caldi per l'Inter, in trattativa con il Psg per il campione argentino, e alla ricerca del colpo sensazionale. Sabatini ed ...

Mafia : pm Di Matteo - pressing continuo di Mancino sul Quirinale : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - L'ex Presidente del Senato Nicola Mancino esercitava un "pressing continuo nei confronti della Presidenza della Repubblica" un "pressing costante che cresceva esponenzialmente nel momento in cui si ventilava la possibilità che si concretizzasse un confronto con Claudio

Calciomercato Inter : l’ “indizio” sul fronte Pastore che fa sognare i tifosi - pressing Real per Icardi : Calciomercato Inter – Questa sera l’Inter sarà impegnata sul campo della Fiorentina per il secondo anticipo della 20^ giornata di Serie, la prima del girone di ritorno. I nerazzurri vogliono iniziare con il piede giusto il 2018 dopo un dicembre da dimenticare. Sul fronte mercato ci sono da registrare due novità relative ad Icardi e Pastore. In merito al capitano nerazzurro continuano a circolare le voci di un Interesse sempre più ...

Inter - pressing sull'Atalanta per un centrocampista : Secondo quanto riportato da Sky Sport l'Inter è in pressing sull'Atalanta per provare a portare a Milano subito il centrocampista ex-Milan, Bryan Cristante . Per ora, tuttavia, il club bergamasco non vuole cederlo.

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA : la Juventus fa sul serio per Emre Can - Napoli su Verdi - Roma in pressing su Politano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di trattative del Calciomercato invernale. La finestra di mercato si aprirà ufficialmente domani, mercoledì 3 gennaio, ma intanto le squadre di Serie A sono pronte a piazzare i primi colpi per anticipare i tempi e arrivare al 31 gennaio senza l’affanno di dover porre rimedio ad eventuali incidenti di percorso. La Juventus continua a fare sul serio per Emre Can, centrocampista ...