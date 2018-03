TV | Rai Storia | “La croce e la spada” | Santa Caterina da Siena e i suoi luoghi di culto

TV - Rai Storia : a “Cronache dall’antichità” Roma - dal mito alla storia : 753 a.C., 21 aprile: l’anno e il giorno zero per i Romani, il momento della fondazione. Una data al centro di “Cronache dall’antichità” il programma di Rai Cultura, in onda lunedì 12 marzo alle 21.10 su Rai storia. Cristoforo Gorno inizia la sua indagine nell’ansa del Tevere dove, secondo la tradizione, la lupa avrebbe trovato i gemelli Romolo e Remo. Il percorso continua tra le rovine e i monumenti sui sette colli, per capire che ...

DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA CONTRARIA - SU Rai 4/ Info streaming : storia di 3 bimbi uccisi (oggi - 10 marzo 2018) : DEVIL'S KNOT - FINO a PROVA CONTRARIA, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 10 marzo 2018. Nel cast: Reese Witherspoon e Colin Firth, alla regia Atom Egoyan. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:29:00 GMT)

Il vento dall'est sussurra una nuova storia : il teaser tRailer italiano de Il ritorno di Mary Poppins - Best Movie : [Per tutti gli aggiornamenti sul mondo Disney, non dimenticate di seguire www.Movieforkids.it ] Dopo quello in lingua originale di qualche giorno fa , ecco arrivare online anche il primo teaser trailer italiano de Il ritorno di Mary ...

TV - Rai Storia : “La croce e la spada” - San Nicola di Bari e la Basilica : Capolavoro dell’arte romanica, la Basilica San Nicola a Bari è anche il luogo in cui riposano i resti del Santo, nella cosiddetta Cappella delle Reliquie. Se ne parla nel nuovo appuntamento con “La croce e la spada”, in onda lunedì 5 marzo alle 22.10 su Rai Storia. La Basilica presenta un corredo scultoreo di altissimo livello, con il maestoso Portale dei Leoni della fiancata nord. I capitelli della cripta e del ciborio sono di elevata qualità, ...

TV - Rai Storia : sulle tracce di Ulisse e Agamennone a “Cronache dall’antichità – dal mito alla storia” : Il più potente dei re achei partiti per Troia, e il più astuto, curioso e avventuroso degli eroi. Con la Storia di Agamennone e Ulisse, e i loro viaggi in Grecia e in Italia, torna “Cronache dall’antichità – dal mito alla Storia” in onda lunedì 5 marzo alle 21.10 su Rai Storia. Indagando sui loro destini, Cristoforo Gorno mette a confronto il mito dei poemi di Omero con le tracce di verità storica, muovendosi tra Micene, Tirinto e le ...

I terremoti nella storia : il terremoto della Liguria del 23 febbRaio 1887 : Il 23 febbraio 1887 alle ore 06:22, 06:29 e 08:51 tre forti terremoti interessarono la Liguria Occidentale, anticipati il giorno precedente e fino alla prima mattina da una serie di scosse leggere. Secondo le ricostruzioni, la scossa delle 6.22 e quella delle 8.51 furono particolarmente intense. I comuni nella fascia costiera tra Sanremo ed Alassio, più vicini all’epicentro, presumibilmente situato in mare al largo di Imperia, subirono ...

Embraco - la storia di Giovanni a un passo dal licenziamento : “Sono entrato che ero un ragazzino. Ci mandavano a insegnare agli opeRai slovacchi” : Giovanni Mancuso è uno dei 497 dipendenti dell’Embraco che rischiano il licenziamento. È entrato in fabbrica a vent’anni, nel 1995 e tra le linee che producono compressori per i frigoriferi ha conosciuto sua moglie. Una storia simile a quella di tanti altri operai che lavorano in questa fabbrica a venti chilometri da Torino. “Facevo parte del ceto medio – racconta Giovanni – non riuscivo a risparmiare, ma con due stipendi in famiglia ...

TV - Rai3 : a “La Grande Storia” il racconto del primo bombardamento dell’Italia dal cielo : L’Italia subì il primo bombardamento dal cielo l’11 giugno del 1940, il giorno dopo la dichiarazione di guerra di Mussolini, e l’ultimo i primi di maggio del ‘45, addirittura a Liberazione avvenuta, lo ricorda Paolo Mieli a “La Grande Storia”, in onda lunedì 26 febbraio alle 23.10 su Rai3, Di questa paura incombente dal cielo, “l’inviato nella Storia” Fabio Toncelli racconterà le tracce ancora presenti in Italia: mostrerà le sirene antiaereo che ...

TV - Rai Storia : Santa Rosalia è la protagonista di “La croce e la spada” : È la Santa protettrice di Palermo: a lei è dedicata la cappella meridionale della basilica palermitana dove il suo corpo è venerato in una ricca urna d’argento posta sull’altare, in fondo alla navata laterale destra. Il reliquiario custodisce anche un prezioso documento, la sua prima biografia. Santa Rosalia è la protagonista di “La croce e la spada”, in onda lunedì 26 febbraio alle 22.10 su Rai Storia. La tradizione narra che al ...

AMORE CRIMINALE/ Anticipazioni : la storia di Sabrina e di sua figlia Diletta (25 febbRaio) : Questa sera, domenica 25 febbraio, alle 21.20 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con "AMORE CRIMINALE", la trasmissione condotta da Veronica Pivetti. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 08:46:00 GMT)

TV - Rai Storia : a “Passato e Presente” lo stratagemma del cavallo di Troia : Il cavallo di Troia: probabilmente lo stratagemma più celebre della Storia. Dopo dieci anni di guerra Ulisse, secondo il racconto dell’Odissea, riesce con l’inganno ad entrare dentro le mura della città. I greci fingono di desistere dall’assedio facendo partire le loro navi, ma lasciano sulla spiaggia, davanti le mura della città, un immenso cavallo di legno che al suo interno contiene però proprio Ulisse con i suoi soldati migliori. A ...

La Grande Storia fa luce sulla fine del nazismo e del Terzo Reich - 22 febbRaio Rai 3 : Trasmissione che può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3- Play mentre on demand tutte le puntate sono disponibili on line su Rai Repley . La Grande Storia, la ...

La Grande Storia/ Anticipazioni 22 febbRaio : dalle V2 alla Luna e La fine del Terzo Reich : La Grande Storia torna in onda oggi, giovedì 22 febbraio, alle 21.15 su Raitre: le V2, la Luna di Nicola Bertino e La fine del Terzo Reich sono gli argomenti della serata.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 07:32:00 GMT)

Rai Storia - 'Italia - viaggio nella bellezza' : La Farnesina : La Farnesina , un palazzo di circa 720.000 metri cubi e sede del Ministero degli Affari Esteri , è stata definita il più grande palazzo italiano dopo la Reggia di Caserta. La costruzione del Palazzo ...