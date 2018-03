Tutti i risultati di Serie A | la diretta gol LIVE

Risultati e classifica Serie A - Tutti i gol della 28/ma giornata : Da Roma a Verona, 28/ma giornata nel segno del ricordo di Davide Astori con omaggi negli stadi e minuto di silenzio prima delle partite Risultati 28/ma giornara , VAI , Roma-Torino 3-0 Verona-Chievo ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Tutti i podi e i risultati di domenica 11 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI domenica 11 marzo SCI ALPINO DISCESA LIBERA FEMMINILE – IPOVEDENTI Henrieta Farkašová / Natália Šubrtová Millie Knight / Brett Wild Menna Fitzpatrick / Jennifer Kehoe DISCESA LIBERA FEMMINILE – STANDING Marie Bochet Andrea Rothfuß Alana Ramsay DISCESA LIBERA FEMMINILE – SITTING Anna Schaffelhuber Claudia Lösch Momoka Muraoka DISCESA LIBERA MASCHILE – IPOVEDENTI Jakub ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Tutti in campo! (30^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle sfide in programma per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 14:40:00 GMT)

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Tutti i podi e i risultati di sabato 10 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI sabato 10 marzo SCI ALPINO DISCESA LIBERA FEMMINILE – IPOVEDENTI Henrieta Farkašová / Natália Šubrtová Millie Knight / Brett Wild Eleonor Sana / Chloé Sana DISCESA LIBERA FEMMINILE – STANDING Marie Bochet Andrea Rothfuß Mollie Jepsen DISCESA LIBERA FEMMINILE – SITTING Anna Schaffelhuber Momoka Muraoka Laurie Stephens DISCESA LIBERA MASCHILE – IPOVEDENTI Marc Marcoux / ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 6 marzo. Sebastian Vettel il più veloce di Tutti. Bottas ed Hamilton inseguono : C’era chi dopo i primi 4 giorni di freddo e neve in quel di Barcellona (Spagna) aveva già dato per morta la Ferrari dopo la prima tornata di Test in Catalogna. Nel day-1 di questa seconda tranche Sebastian Vettel, con la sua SF71H, ha risposto presente dimostrando velocità e consistenza. Il tedesco ha concluso infatti in vetta alla graduatoria dei tempi di giornata con il crono di 1’20″396 al termine di una sequenza di giri con ...

Risultati elezioni politiche 2018 - Tutti i seggi alla Camera e al Senato : chi si è salvato col ripescaggio : Dal Viminale arrivano i primi dati ufficiali sull'assegnazione dei seggi dopo il voto di domenica scorsa, considerando sia quelli eletti con il sistema proporzionale dai listini che nei collegi ...

Risultati elezioni 2018 - Di Maio : “M5s inevitabilmente verso il governo - inizia la Terza Repubblica. Dialogo con Tutti” : “Siamo i vincitori assoluti di queste elezioni”. Luigi Di Maio parla dal quartier generale del Movimento 5 stelle, poco dopo il discorso di Matteo Salvini e prima delle dimissioni di Matteo Renzi (annunciate, poi smentite e poi rimandate). E parla dando quasi per scontato che l’incarico di formare il governo sarà affidato al Movimento 5 stelle: “Siamo una forza politica che rappresenta l’intera nazione. Questo ci ...

Tutti i risultati elezioni politiche 2018 al 5 marzo per Camera - Senato - regione Lombardia e Lazio : I risultati elezioni politiche 2018 sono serviti in queste prime ore di oggi 5 marzo per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e pure per le regioni Lombardia e Lazio. Alle 7:05 di questa mattina, il Viminale (attraverso la piattaforma Eligendo) ha presentato i dati ancora parziali di questa tornata elettorale che tengono conto di 38.979 seggi scrutinati su 61.401 totali. Un dato dunque ancora parziale ma le percentuali finali ...

Elezioni 2018 - risultati in diretta : Tutti gli appuntamenti tv : Elezioni Finalmente si vota. Sono oltre 46 milioni gli italiani chiamati oggi alle urne per eleggere il nuovo Parlamento e, in Lazio e Lombardia, per il rinnovo dei Consigli Regionali. I seggi, aperti stamane alle 7, chiuderanno i battenti stasera alle 23: a quel punto inizieranno le operazioni di scrutinio su scala nazionale (per le consultazioni regionali, invece, lo spoglio comincerà alle 14 di lunedì 5 marzo). Alta l’attesa per il ...

Scuola Pallavolo Biellese - settore giovanile : Tutti i risultati del weekend : weekend nero per il settore giovanile targato Scuola Pallavolo Biellese, che ha visto sconfitte tutte le squadre scese in campo tra sabato 24 e domenica 25 febbraio. La formazione under 16 Caseificio ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Italia in lotta per le medaglie nell’inseguimento a squadre - Kirsten Wild regina dello scratch - nona Rachele Barbieri. Tutti i podi e risultati : La prima giornata di gare ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn ha visto l’Italia protagonista negli inseguimenti a squadre, dove domani gli azzurri si giocheranno il podio, mentre l’Olanda ha già conquistato due ori e un argento. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati e le medaglie assegnate oggi. Partiamo dagli inseguimenti a squadre, dove al maschile l’Italia lotterà per il bronzo con la Germania. Il quartetto azzurro formato da ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati della seconda giornata e la classifica dei tempi. Vettel e la Ferrari davanti a Tutti : Sebastian Vettel ha realizzato il miglior tempo nella seconda giornata dei Test di F1 che si stanno svolgendo a Barcellona. Sul circuito catalano, il tedesco si è scatenato a bordo della sua Ferrari e ha fermato il cronometro su 1:19.673. Il tempo è stato siglato con le gomme soft ma anche con le medie Seb era riuscito a fare la differenza. seconda posizione per Valtteri Bottas che con la sua Mercedes si è fermato a 1:19.976 (medie). Terza ...

Tiro con l’arco - Campionati Italiani Indoor 2018 : Massimiliano Mandia e Tatiana Andreoli campioni nel ricurvo - Elia Fregnan e Anastasia Anastasio nel compound. Tutti i podi e i risultati : Si sono conclusi oggi a Rimini i Campionati Italiani Indoor di Tiro con l’arco. Una competizione che ha visto protagonisti oltre 900 atleti che si sono sfidati per conquistare il titolo tricolore. Andiamo quindi a scoprire Tutti i vincitori e i risultati di questa 35ma edizione. ricurvo Massimiliano Mandia rispetta il pronostico e conquista il terzo titolo italiano Indoor. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha superato in finale Federico Musolesi per ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 – La FIBA fa chiarezza : nella seconda fase conteranno Tutti i risultati ottenuti nel primo girone : Novità importante per quanto riguarda il format delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket del 2019. Il chiarimento circa la formula è arrivato direttamente dalla FIBA: contrariamente a quanto riportato nei mesi precedenti, le squadre che accederanno alla seconda fase porteranno con sé tutti i risultati ottenuti nel primo girone, anche quelli ottenuti contro la squadra esclusa. I gironi sono composti da quattro formazioni e le prime tre ...