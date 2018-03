Turbativa d' asta | il pm insiste | ' Arresto per l' attore Biagio Izzo'

M5S : Turbativa d'asta e abuso d'ufficio - Procura chiede rinvio a giudizio sindaco Bagheria : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - Il invio a giudizio per il sindaco di Bagheria (Palermo), Patrizio Cinque, del Movimento 5 Stelle, è stato chiesto dalla Procura di Termini Imerese che coordina l'inchiesta. Cinque è accusato di turbativa d'asta , falso, abuso d'ufficio , rivelazione di segreto d'ufficio

Acireale - 8 arresti per corruzione e Turbativa d'asta : c'è pure il sindaco : All'alba l'operazione della Guardia di finanza disposta dalla procura distrettuale antimafia di Catania. Indagate altre 7 persone - Un bltiz all'alba della Guardia di finanza di Catania all'arresto di ...

Acireale - arrestato il sindaco Barbagallo e 7 persone : corruzione e Turbativa d’asta : Otto persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Catania per corruzione e turbativa d’asta a conclusione di indagini sui Comuni di Acireale e Malvagna (Messina). Tra i destinatari del provvedimento cautelare, cinque in carcere e tre ai domiciliari, emesso dal Gip su richiesta della Procura distrettuale etnea, anche il sindaco di Acireale , Roberto Barbagallo , eletto con una lista civica. Roberto Barbagallo , 42 anni, era stato eletto ...

Appalti - arrestato il sindaco di Acireale per corruzione e Turbativa d'asta : C'e' pure il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo tra le otto persone finite in manette , 5 in carcere e tre ai domiciliari, nell'operazione della Guardia di finanza di Catania, scattata all'alba di ...