Trump all'Ue : "Giù dazi su prodotti Usa o tassiamo le auto" | La Cina : nessuna guerra - ma ci difenderemo : Donald Trump minaccia la Ue di tassare le auto europee e altri prodotti se non abbasseranno le loro tariffe. Intanto la Cina avverte il presidente americano: "Non vogliamo una guerra, ma ci difenderemo".

Nord Corea - Trump scommette su Kim : "Credo all'impegno di sospendere i test missilistici" : Nord Corea, Trump scommette su Kim: "Credo all'impegno di sospendere i test missilistici" Il presidente lancia anche un plauso all'opera diplomatica di Pechino: "Continua ad aiutarci"

Trump minaccia la Ue : "Giù tariffe per prodotti Usa o dazi alle auto"

Trump : 'Credo all'impegno della Nord Corea - nessun test da novembre' - : Il Presidente Usa scrive su Twitter: "Onoreranno ciò che hanno promesso". Poi un duro attacco ai media.

Dazi Usa-Ue - fallisce primo incontro/ Ultime notizie : Malmstrom preoccupata - Macron chiama Trump : Dazi Usa-Ue, fallisce primo incontro. Malmstrom preoccupata, Macron chiama Trump. Ultime notizie dopo trilaterale a Bruxelles. Diplomazie al lavoro: proseguono contatti con Washington(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:33:00 GMT)

Gli Usa - la Germania e i fondi alla Nato - l'equivoco in cui sono caduti tutti - per colpa di Trump - : Al suo ingresso in politica, Trump aveva subito preso di mira l'Alleanza atlantica. "Non funziona ed è obsoleta, gli alleati non pagano quanto dovuto. Ci devono un sacco di soldi". "È ingiusta, ...

Cosa succede all'Italia con i dazi di Trump : L'offensiva protezionistica di Donald Trump va avanti. E dopo la firma del decreto con gli annunciati dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio importati - che per il momento esclude Canada e ...

La gaffe di Trump con l'operaio : "Tuo padre ti guarda dall'alto - è orgoglioso di te". E lui : "Ma è ancora vivo" : Donald Trump scivola sull'acciaio. Nella conferenza stampa di presentazione della legge sui dazi sull'importazione di acciaio e alluminio, il presidente americano lascia la parola agli addetti al settore. Dopo il racconto di un operaio, Trump commenta: "Tuo padre Herman ti guarda dall'alto, è orgoglioso di te". L'uomo, in visibile imbarazzo, si affretta a correggerlo: "È ancora vivo". Tra le risate dei presenti, The Donald se la ...

Trump firma i dazi su acciaio e alluminio : entreranno in vigore tra 15 giorni : Donald Trump ha firmato alla casa Bianca i dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio importati. Presenti, tra gli altri, il vice presidente Mike Pence, i segretari al commercio Wilbur...

Trump : con dazi doganali isola l'America First dagli alleati. Proprio in vista dell'incontro con Kim Jong-un : Mercati, geopolitica e commercio globale nelle mani di Donald Trump, dopo le notizie delle ultime ore. Da un lato, come previsto, il presidente americano ha firmato due proclamazioni presidenziali, ...

Stati Uniti - Trump vara i dazi su alluminio e acciaio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump passa dalla parole ai fatti e firma il decreto per l'introduzione dei dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio anticipati la settimana scorsa. La misura non riguarda, per ora, il Messico e il Canada e altri Paesi per ora non meglio precisati, ma rappresenta l'ennesimo segnale di una politica commerciale sempre più protezionistica da parte della Casa Bianca. Coro unanime di ...