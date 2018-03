Tribunale accoglie il ricorso di un papà per vaccinare la figlia - mamma no vax : Quando in famiglia un padre e una madre non hanno le stesse idee su alcuni aspetti della vita, si cerca sempre di trovare una possibile soluzione, una via di mezzo, che riesca a portare a una decisione definitiva e magari positiva, soprattutto se il problema riguarda la figlia e la scuola. Il problema in questo caso è l'argomento vaccino, un argomento molto discusso da tanti, ma che questi genitori non sono riusciti a condividere per idee e ...

Vaccini - il Tribunale accoglie il ricorso del padre : sì all’inoculazione : Il tribunale ordinario di Nuoro ha accolto il ricorso del padre di una bambina di tre anni e ha autorizzato il genitore a far effettuare alla figlia, contro il volere della madre, i Vaccini obbligatori, consentendo così alla piccola di tornare alla scuola materna. Lo riporta stamani il quotidiano La Nuova Sardegna, secondo cui il decreto, emesso il 7 marzo e firmato dal presidente del collegio Riccardo Massera, salvo reclami avrà efficacia dal ...

Un Tribunale del Belgio ha ordinato a Facebook di smettere di raccogliere dati sui suoi utenti : La raccolta di informazioni prosegue quando lasciamo il social network, per questo Facebook rischia fino a 100 milioni di euro di multa The post Un tribunale del Belgio ha ordinato a Facebook di smettere di raccogliere dati sui suoi utenti appeared first on Il Post.

Vicenza - il Tribunale accoglie la richiesta di fallimento e nomina De Bortoli curatore : fallimento Vicenza, prosegue la Vicenza del club biancorosso che si avvia al fallimento. Accolta la richiesta dal Tribunale e nominato un curatore. L'articolo Vicenza, il Tribunale accoglie la richiesta di fallimento e nomina De Bortoli curatore è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.