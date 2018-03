Treviso | Roberto come Astori | calciatore muore nel sonno a 34 anni

fanpage

: Addio a Roberto Tangorra, calciatore amatoriale, ex delle giovanili del Treviso e del Venezia. Viveva a Dosson - oggitreviso : Addio a Roberto Tangorra, calciatore amatoriale, ex delle giovanili del Treviso e del Venezia. Viveva a Dosson - roberto_marcato : Un pensiero e una preghiera per i due coniugi di Cison di Valmarino (Treviso) barbaramente uccisi. Non ci sono paro… - roberto_marcato : Un pensiero e una preghiera per i due coniugi di Cison di Valmarino (Treviso) barbaramente uccisi. Non ci sono... -

(Di domenica 11 marzo 2018)Tangorra, 34e molto conosciuto nell'ambiente calcistico trevigiano, è morto per un malore improvviso nelproprioil capitano della Fiorentina: "Ci sono quelle mattine in cui ti svegli e ricevi notizie che non vorresti mai sentire".