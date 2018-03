Treviso | coppia massacrata | killer incastrato dalle celle telefoniche

Treviso - fermato il presunto omicida della coppia uccisa in giardino : motivi economici : Treviso, fermato il presunto omicida della coppia uccisa in giardino: motivi economici Il movente economico è all’origine del duplice omicidio. Le due vittime sono state accoltellate l’1 marzo. A trovare i cadaveri la figlia che aveva dato subito l’allarme Continua a leggere L'articolo Treviso, fermato il presunto omicida della coppia uccisa in giardino: motivi economici proviene da NewsGo.

Treviso - coppia di anziani uccisa a sprangate nel giardino di casa. Nessun oggetto di valore è stato rubato : Una coppia senza problemi economici e mai al centro di screzi familiari, con un passato privo di ombre. Così parenti e conoscenti descrivono Loris Nicolasi e Anna Maria Niola, la coppia di anziani uccisi nel giardino della loro casa in una zona di Cison di Valmarino (Treviso) con molti colpi inferti con un’arma da taglio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è stata sorpresa dall’assassino all’esterno della casa, ...

Treviso - coppia di pensionati massacrati in giardino a colpi di spranga e pugnale : LI HANNO uccisi con ferocia, accanendosi sulle loro vittime a colpi di spranga e coltello, forse un pugnale. Poi li hanno lasciati agonizzanti sul prato dietro la loro casa, in una zona di campagna a ...

Treviso - coppia settantenne trovata morta nel giardino di casa. Si indaga per omicidio : Due persone, marito e moglie, entrambi settantenni, sono state trovate morte nel giardino della loro casa in una zona di Cison di Valmarino (Treviso). L’ipotesi del duplice omicidio è stata confermata dagli investigatori. Sui corpi, in particolare quello della donna, c’erano molte ferite inflitte probabilmente con un corpo contundente e con un’arma da taglio, forse un pugnale, che non è stato trovato. Sul posto stanno compiendo ...