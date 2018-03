Trento Verona Streaming video diretta tv | orario e risultato live Play off Serie A1

Volley - SuperLega 2018 – Ultima giornata : si decide la griglia playoff. Verona e Trento per il quarto posto - lotta a tre per sfidare le big : Oggi pomeriggio (ore 18.00) si gioca l’Ultima giornata della regular season di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si decide la griglia dei playoff che scatteranno la prossima settimana. Le prime tre posizioni sono già assegnate: Perugia prima, Civitanova seconda, Modena terza. Le tre squadre cercheranno di fare anche un po’ di turnover impegnate rispettivamente contro Ravenna, Castellana Grotte e Padova. ...

Volley : Superlega - Modena balbetta ancora - vincono Trento e Verona : I TABELLINI- BUNGE RAVENNA - TAIWAN EXCELLENCE LATINA 3-0 , 25-17, 25-18, 28-26, BUNGE RAVENNA: Orduna 2, Marechal 6, Diamantini 8, Buchegger 17, Poglajen 20, Vitelli 5, Marchini , L, , Pistolesi 0, ...

Volley - SuperLega 2018 – 22^ giornata : Modena incerottata vince al tie-break contro Vibo! Trento-Verona - botta e risposta : Dopo il successo di Perugia su Civitanova che ha ipotecato il primo posto posto al termine della regular season, oggi si è completata la 22^ giornata della SuperLega. Modena ha dovuto sudare 146 minuti per avere la meglio su Vibo Valentia. Al PalaPanini è andata in scena un’autentica battaglia: i calabresi sono volati sul 2-0, i Canarini hanno poi reagito e si sono imposti per 17-15 al tie-break. Un successo importante per la banda di ...

Volley - SuperLega 2018 – 22^ giornata : Modena contro Vibo per il secondo posto - Trento-Verona sfida a distanza : Dopo il big match di ieri con la vittoria di Perugia su Civitanova che ha ipotecato il successo nella regular season, oggi si completa la 22^ giornata della SuperLega. Il massimo campionato italiano di Volley maschile ora dovrebbe regalarci una lotta per la seconda piazza visto che i Block Devils sembrano ormai aver messo le mani sul primo posto. La Lube dovrà infatti duellare con Modena: i Campioni d’Italia sono crollati al ...

Volley - SuperLega 2018 – 20^ giornata : Perugia demolisce Trento! Al comando su Civitanova e Modena. Crollo Padova e Verona : Non cambia nulla in testa alla classifica generale della SuperLega. Questa è la notizia principale al termine della 20^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile che si risolve con un nulla di fatto per quanto riguarda le posizioni di vertice. Perugia conserva i quattro punti di vantaggio su Civitanova e le sei lunghezze di margine su Modena: tutte le tre grandi hanno vinto con dei rapidissimi 3-0. I Block Devils hanno dominato ...

DIRETTA / Verona Latina (risultato finale 3-1) : la Calzedonia vince e avvicina Trento! (Serie A1 recupero) : DIRETTA Verona Latina: risultato finale 3-1. Con i parziali di 25-18, 25-19, 21-25, 25-22 la Calzedonia vince la partita di recupero in Serie A1 e avvicina la quarta posizione di Trento(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:51:00 GMT)

Volley - SuperLega 2018 – 19^ giornata : Modena demolisce Civitanova - Perugia tenta la fuga in vetta! Trento ok su Verona : Domenica scoppiettante per la SuperLega: la 19^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile ha rivoluzionato la classifica prima della sosta per la Final Four della Coppa Italia che si disputerà il prossimo weekend al PalaFlorio di Bari. Modena ha letteralmente dominato Civitanova espugnando l’Eurosuole Forum con un roboante 3-0. I Canarini vincono il secondo big match stagionale in trasferta dopo quello del PalaEvangelisti ...

Volley - SuperLega 2018 – 19^ giornata : Civitanova-Modena e Verona-Trento - incroci da urlo. Perugia cerca la fuga : Nel weekend la SuperLega tornerà in campo per la 19^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile arriva a metà del girone di ritorno, poi ci si fermerà il prossimo fine settimana per dare spazio alla Final Four della Coppa Italia. Questo sarà un turno fondamentale per la classifica visto che sono in programma due big match da urlo: Civitanova sfida Modena (second contro terza), Trento vola a Verona (quinta contro quarta). La Lube ...

Volley : Superlega - Civitanova espugna Trento - Modena mette ko Verona : I TABELLINI- BIOSÌ INDEXA SORA - KIOENE PADOVA 1-3 (23-25, 28-30, 25-23, 21-25) BIOSÌ INDEXA SORA: Seganov 6, Fey 0, Caneschi 5, Petkovic 21, Nielsen 15, Mattei 5, Rosso 13, Marrazzo 0, Mauti (L). N.E.

Volley - SuperLega 2018 – 15^ giornata : Perugia batte Verona e resta in testa - +1 su Civitanova e +3 su Modena. Trento non si ferma : Caldissima serata per la SuperLega che è scesa in campo per disputare la 15^ giornata: il massimo campionato italiano di Volley maschile non conosce soste e continua a giocare ogni tre giorni. Non cambia nulla nelle posizioni di vertice della classifica. Perugia si conferma al comando della graduatoria vincendo il big match di giornata: 3-1 casalingo contro Verona che non riesce proprio a spuntarla contro le tre squadre che la precedono in ...