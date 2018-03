Trattamenti viso e corpo | i più amati dalle star

vanityfair

(Di domenica 11 marzo 2018) Sara Sampaio sorridente si scatta un selfie con ilcoperto di foglie d’oro. Attendi due giorni, Irina Shayk fa la stessa cosa. Quindi ci provano a ruota anche Chiara Ferragni, Naomi Campbell e tantissime altre top e influencer. Non c’è che dire la Gold Mask di Mimi Luzon, in questo periodo, è quella che viaggia di più tra i profili dellesu Instagram. Ma non è l’unica. O meglio è solo la punta dell’iceberg di una beauty routine dache ogni mese fa incetta di novità. Quali sono, quindi, questi cosmetici misteriosi che stanno facendo impazzire le dive di Hollywood? Ne abbiamo individuati alcuni. LEGGI ANCHEIpre red carpet delleFOREO Non esiste trucco di successo se alla base non c’è una pelle luminosa. Una regola beauty che ha preso alla lettera Victoria Beckham. Per la sua ultima sfilata a New York, l’ex-Posh ha ...