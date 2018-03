Tra gli ulivi della Valdaso continua il sogno di Montepacini

Coppia gay a Ballando - Ciacci polemico : 'In Russia hanno tagliato la nosTra esibizione' : 'In Russia durante la diretta della mia esibizione hanno mandato la pubblicità'. Lo denuncia Giovanni Ciacci, concorrente di 'Ballando con le stelle' in Coppia con Raimondo Todaro su Raiuno e ...

“Sono Maddie McCann”. La dichiarazione choc di una ragazza inglese. Stessi occhi - stessi Tratti particolari : una somiglianza impressionante con la bimba scomparsa in Portogallo nel 2007. Pubblica sul web le foto e poi quelle parole : “Non so più cosa fare di me stessa” : Una notizia che rapidamente sta facendo il giro del mondo e che getta una nuova luce sul caso di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa in Portogallo e di cui si sono perse le tracce. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun una giovane studentessa universitaria ha Pubblicato alcune foto su Twitter asserendo di essere lei la bimba che si è volatilizzata quella lontana notte del 2007. La ragazza si chiama Harriet Brookes e ha ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Adam Yates vince in solitaria sul Traguardo di FilotTrano nel ricordo di Michele Scarponi. Michal Kwiatkowski nuova maglia azzurra : Giornata ricca di grandi emozioni alla Tirreno-Adriatico, con il gruppo che ha ricordato Michele Scarponi, morto per un incidente stradale nella sua Filottrano il 22 aprile dello scorso anno. Proprio nella sua città è arrivata oggi la quinta tappa, con il successo in solitaria del britannico Adam Yates che con uno scatto magistrale su muro finale riesce a staccare tutti. Secondo posto per il campione del mondo Peter Sagan, mentre al terzo ...

Ed Sheeran e Camila Cabello Tra i performers degli iHeart Radio Music Awards 2018 : come seguire l’evento dall’Italia l’11 marzo : Tutti i performers degli iHeart Radio Music Awards 2018, questa sera in diretta dal Forum di Los Angeles: a condurre la serata di Musica, DJ Khaled e Hailey Baldwin. Domenica 11 marzo a partire dall'1 di notte (ora italiana) sfileranno sul palco degli iHeart Radio Music Awards 2018 moltissimi cantanti del panorama Musicale internazionale: inoltre, verranno anche assegnati premi ad alcuni degli artisti più in voga del momento. Tra i ...

Muore Travolto da un albero mentre taglia legna - la vittima 49enne di Roccascalegna : Chieti - Un uomo di 49 anni, D.Z., è morto questa mattina a Roccascalegna (Chieti) travolto da una quercia mentre tagliava legna nel bosco. La tragedia è avvenuta in località Collebuono intorno alle 11. L'uomo, che stava lavorando in un terreno di sua proprietà, aveva tagliato parte del tronco di una grossa quercia con una motosega, poi ha legato l'albero al trattore per sradicarlo, ma, salito sul mezzo, non ha ...

Lory Del Santo - il figlio Conor ed Eric Clapton/ Oggi nuove foto del bimbo morto Tragicamente (Domenica Live) : Lory Del Santo, il figlio Conor ed Eric Clapton: Oggi nuove foto del bimbo morto tragicamente a Domenica Live. Le ultime notizie sul dramma vissuto dalla showgirl e l'ex compagno(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:53:00 GMT)

Omicidio su un campo da golf per NCIS 15 su Rai2 : Trame degli episodi dell’11 e 18 marzo : Anche questa domenica si tingerà di giallo con NCIS 15 su Rai2: stasera, 11 marzo 2018, sarà di nuovo il momento di un nuovo episodio in prima visione per l'Italia della più amata serie crime targata CBS. Si tratterà nello specifico dell'episodio 15x06, dal titolo italiano "Qui pro quo" ("Trapped" in lingua originale): la squadra sarà alle prese col ritrovamento di un cadavere in un campo da golf, che porterà alla frenetica ricerca di un ...

Auschwitz - “Vogliamo guide polacche : italiano vattene!”/ L’appoggio ulTranazionalista di Barbara Nowak : Auschwitz, “Vogliamo guide polacche: italiano vattene!”, minacce a 35enne di Cuneo: stranieri sgraditi. Il caso dell’italiano che risiede a Cracovia e che lavora nel campo di sterminio(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:21:00 GMT)

Dazi Usa - Giappone cauto : da parte nosTra no a rappresaglie : Il ministro Giapponese dell'Economia e del Commercio Hiroshige Seko ha chiesto direttamente al rappresentante del commercio Usa, Robert Lighthizer, un'esenzione dai Dazi su acciaio e alluminino, ma senza successo. Nonostante ciò ...

Bullismo e molestie anche nella fondazione di Bono degli U2 - le scuse del rocker : “Vorrei inconTrare le vittime” : Bono degli U2 è stato costretto a scusarsi pubblicamente dopo che un'indagine interna ha rivelato episodi di Bullismo, maltrattamenti e condotte scorrette all'interno dell'organizzazione di beneficenza da lui co-fondata, la ONE. Secondo quanto riportato dalla Press Association, il rocker ha ammesso che alcune persone impiegate nella fondazione sono state oggetto di un sistema di abusi imperdonabile e si è detto "furioso" dopo aver scoperto le ...

Domenica Live – Ventunesima puntata dell’11 marzo 2018 – Giucas Casella - Sandra Milo - Ronn Moss Tra gli ospiti. : Torna Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come ogni Domenica, dalle 14 alle 18:45 offre un connubio di argomenti […] L'articolo Domenica Live – ...

SWAT su Rai2 manda Jim Street sotto copertura : Trame degli episodi dell’11 e 18 marzo : Un nuovo episodio di SWAT su Rai2 ci attende nella serata di questa domenica 11 marzo: Daniel "Hondo" Harrelson e la sua squadra fronteggeranno un nuovo caso durante l'episodio in onda oggi sul secondo canale. Sarà infatti trasmesso il sesto episodio della prima e finora unica stagione di SWAT, serie che come ricordiamo ha esordito negli Stati Uniti solo nel corso dell'ultimo anno. Il team SWAT, capitanato dal personaggio di Shemar Moore, ...

Domenica In / Anticipazioni : Ron - Massimo Ciavarro con il figlio e Barbara Bouchet Tra gli ospiti (11 marzo) : Domenica In, ospiti e Anticipazioni di oggi 11 marzo 2018: Cristina Parodi intervisterà Massimo Ciavarro con il figlio, Barbara Bouchet, Ron che racconterà Lucio Dalla e altri personaggi.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:39:00 GMT)